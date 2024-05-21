Кроос: «Реал» Мадрид был и будет моим последним клубом

Полузащитники сборной Германиипрокомментировал свое решение завершить карьеру футболист после окончания Евро-2024.

«День моей презентации в мадридском "Реале", день, который изменил мою жизнь. Мою жизнь как футболиста, но прежде всего как человека. Это было начало новой главы в самом большом клубе в мире. Спустя 10 лет, в конце сезона, эта глава подходит к концу. Я никогда не забуду то время дерзкого успеха. Я хотел бы поблагодарить всех тех, кто принял меня с открытым сердцем и доверился мне.

Но особенно я хотел бы поблагодарить вас, дорогие мадридисты, за вашу привязанность и любовь с первого и до последнего дня. В то же время это решение означает, что моя карьера действующего футболиста завершится этим летом, после чемпионата Европы.

Как я всегда говорил: "Реал" Мадрид был и будет моим последним клубом. Я счастлив и горд тем, что нашёл подходящий момент для своего решения и смог выбрать его сам. Я всегда стремился завершить свою карьеру на самом высоком уровне», — приводит слова Крооса журналист Маттео Моретто.

Ранее сообщалось о том, что полузащитник не будет продлевать контракт с «Реалом» после 10-и лет игры за мадридский клуб.

Кроос примет участие на чемпионате Европы 2024-го года, который пройдет в период с 14-го июня по 14-е июля.