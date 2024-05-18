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    Титов: Тихонов готов к работе в «Спартаке» и морально, и ментально

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    Бывший капитан «Спартака» Егор Титов считает, что наставник «Енисея» Андрей Тихонов мог бы добиться успеха на посту главного тренера красно-белых.

    Андрей Тихонов
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    Андрей Тихонов

    «Он не должен возглавить "Спартак" — это мои фантазии. А почему бы и нет? Это первое.

    Второе: это огромная ответственность. Тебя как подбросят, так потом и не поймают.

    Видимо, Андрей Валерьевич этого побаивается. А так, он ментально готов к этому, и морально, я уверен.

    И самое главное: болельщики его любят. И готовы ждать, однозначно», — приводит слова Титова «Чемпионат».

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