Титов: Тихонов готов к работе в «Спартаке» и морально, и ментально

Андрей Тихонов Фото: globallookpress.com
«Он не должен возглавить "Спартак" — это мои фантазии. А почему бы и нет? Это первое.
Второе: это огромная ответственность. Тебя как подбросят, так потом и не поймают.
Видимо, Андрей Валерьевич этого побаивается. А так, он ментально готов к этому, и морально, я уверен.
И самое главное: болельщики его любят. И готовы ждать, однозначно», — приводит слова Титова «Чемпионат».
Напомним, сразу после завершения сезона пост главного тренера «Спартака» займет серб Деян Станкович.