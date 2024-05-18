Титов: Тихонов готов к работе в «Спартаке» и морально, и ментально

Бывший капитан «Спартака»считает, что наставник «Енисея»мог бы добиться успеха на посту главного тренера красно-белых.

«Он не должен возглавить "Спартак" — это мои фантазии. А почему бы и нет? Это первое.

Второе: это огромная ответственность. Тебя как подбросят, так потом и не поймают.

Видимо, Андрей Валерьевич этого побаивается. А так, он ментально готов к этому, и морально, я уверен.

И самое главное: болельщики его любят. И готовы ждать, однозначно», — приводит слова Титова «Чемпионат».

Напомним, сразу после завершения сезона пост главного тренера «Спартака» займет серб Деян Станкович.