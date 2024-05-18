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    «Реал» может подписать Мак Аллистера

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    «Реал» Мадрид заинтересован в трансфере 25-летнего полузащитника «Ливерпуля» Алексиса Мак Аллистера, сообщает интернет-издание TyC Sports.

    Алексис Мак Аллистер
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    Алексис Мак Аллистер

    По информации источника, мерсисайдцам поступали запросы относительно игрока, но предложений от «сливочных» еще не было. «Реал» хочет подписать Мак Аллистера уже после следующего сезона, когда испанскую команду, вероятно, покинут Тони Кроос и Лука Модрич.

    Алексис Мак Аллистер выступает за «Ливерпуль» с лета 2023 года. Ранее аргентинский хавбек играл за «Брайтон».

    В нынешнем сезоне 25-летний футболист провел 43 матча во всех турнирах, забил шесть мячей и сделал семь результативных передач.

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