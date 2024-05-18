«Реал» может подписать Мак Аллистера

заинтересован в трансфере 25-летнего полузащитника «Ливерпуля», сообщает интернет-издание TyC Sports.

По информации источника, мерсисайдцам поступали запросы относительно игрока, но предложений от «сливочных» еще не было. «Реал» хочет подписать Мак Аллистера уже после следующего сезона, когда испанскую команду, вероятно, покинут Тони Кроос и Лука Модрич.

Алексис Мак Аллистер выступает за «Ливерпуль» с лета 2023 года. Ранее аргентинский хавбек играл за «Брайтон».

В нынешнем сезоне 25-летний футболист провел 43 матча во всех турнирах, забил шесть мячей и сделал семь результативных передач.