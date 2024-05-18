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    Личка: Мы не должны зависеть от чужих результатов

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    Главный тренер «Динамо» Марцел Личка считает, что его команде на надо смотреть на результаты конкурентов, а выигрывать самим.

    Марцел Личка
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    Марцел Личка

    «Вы сегодня легко отдали мяч "Крыльям".Да, понимаю. Мне не хочется отдавать мяч сопернику так легко, как мы отдали его "Крыльям". Горшков, Гарре, Салтыков, Рахманович — футболисты, которые умеют играть. Такие всегда найдут брешь в обороне. Как у нас Карраскаль, Бителло и Чавес.

    Я человек спокойный, везде прожил многие ситуации, а когда ты приезжаешь сюда, чувствуешь стресс. А я играл в финале Кубка, брал чемпионство в Белоруссии. К сожалению, это давило и на игроков. Не было у них легкости.

    Понятное дело, приедем в Краснодар и там будет все давить. Посмотрим, справимся ли мы с этим давлением. Если я скажу, что мы точно справимся — это будет ложь. Мы будем биться и стараться. У меня мотивация будет на 150%. А справимся ли с давлением, точно не скажу, потому что не знаю.

    Любое чемпионство — это чемпионство. Соперники же сами допускали ошибки. Они нам позволили вернуться в игру и даже выйти на первое место. Если завтра они не сделают результат — это их проблемы», — цитирует Личку «Матч ТВ».

    Календарь и таблица РПЛ

    В заключительном 30-м туре «Динамо» встретится с «Краснодаром».

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