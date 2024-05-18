Черчесов: В сборной России Джикия никогда не подводил

«Я был первым, кто пригласил Джикию в сборную. Это не чужой игрок для меня. Не буду обсуждать решение "Спартака". Это их право. Единственное, я не очень понимал, почему Джикия не играл, когда были травмы у Бабича, Дуарте. Но у любого игрока наступает момент, когда определенный период карьеры заканчивается.
Сейчас ему нужно решить, где продолжать карьеру. Уверен, что еще год-два он готов отыграть на самом высоком уровне. Я в сборной на него всегда мог положиться, он никогда меня не подводил», — приводит слова Черчесова «Чемпионат».
Джикия — первый российский игрок «Спартака», выигравший все три национальных трофея.
В текущем сезоне Джикия провел в чемпионате России семь матчей, в которых не отметился результативными действиями.
Напомним, сразу после завершения сезона пост главного тренера «Спартака» займет серб Деян Станкович.