Пименов: Если «Зенит» ничего не выиграет в этом сезоне, будут изменения в руководстве

Экс-игрок «Локомотива» и московского «Динамо»высказал мнение, что еслиостанется без трофеев в этом сезоне, то могут произойти изменения в руководстве клуба.

«Если "Зенит" останется без трофеев а этом сезоне, то, мне кажется, будет смена в руководстве. Может быть, Семака и оставят, если контракт с ним продлили. Но думаю, что в клубе будет пертурбация, смена направления. Возможно, будет акцент на российских игроках», — сказал Пименов «Чемпионату».

Календарь и таблица РПЛ

Сейчас «Зенит» идет вторым в РПЛ и отстает на два очка от лидера «Динамо» за два тура до конца чемпионата. Также команде предстоит встреча в суперфинале Кубка России против «Балтики» 2 июня.