Босния уступила Венгрии, Германия с минимальным счетом обыграла Нидерланды

Завершились два матча Лиги наций А в группе 3.

Германия в напряженной борьбе смогла одолеть Нидерланды — 1:0.

На второй минуте нападающий немцев Джейми Левелинг открыл счет, но гол был отменен после просмотра VAR.

Он же в середине второго тайма, на 63-й минуте принес победу своей сборной. Это первый мяч форварда «Штутгарта» в футболке Бундестим.

Лига наций А Германия — Нидерланды 1:0 (1:0) Германия: Бауманн, Миттельштедт, Шлоттербек, Рюдигер, Киммих, Павлович (Шаде, 77), Штиллер (Антон, 82), Левелинг (Гозенс, 87), Виртц (Андрих, 46), Гнабри, Кляйндинст (Буркардт, 82)Нидерланды: Вербрюгген, Хато, ван де Вен, де Врей, Думфрис, Тимбер (Виффер, 46), Гравенберх (Гертрюйда, 80), Гакпо (Фримпонг, 65), Рейндерс (Мален, 46), Симонс, Бробби (Зиркзе, 75)Предупреждения: Рейндерс (30), Виффер (63), Рюдигер (63), Симонс (90+3), Шлоттербек (90+3), Антон (90+3)

Календарь и таблица Лиги наций

Босния и Герцеговина на своем поле потерпела поражение от Венгрии со счетом 0:2.

Дублем в этой встрече отметился полузащитник «Ливерпуля» Доминик Собослаи, поразивший ворота соперника на 38-й и 50-й минутах.

Лига наций А Босния и Герцеговина — Венгрия 0:2 (0:1) Голы: 0:1 — 38 Собослаи, 0:2 — 50, пенальти СобослаиБосния: Василь, Колашинац, Бичакчич, Катич, Газибегович (Omerović, 46), Тахирович (Шарич, 79), Гигович (Хусейнбашич, 65), Бурнич (Табакович, 65), Хайрадинович (Башич, 79), Байрактаревич, ДжекоВенгрия: Дибус, Фиола, Орбан, Ботка, Надь (Сюч, 87), Болла (Гера, 68), Шефер (Надь, 86), Никичер, Собослаи, Варга (Адам, 78), Шаллаи (Газдаг, 68)Предупреждения: Катич (24), Колашинац (60), Хусейнбашич (73), Фиола (87)

Германия с 10 очками лидирует в своем квартете. Дальше идут Нидерланды (5), Венгрия (5), Босния и Герцеговина (1).