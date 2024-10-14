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    Босния уступила Венгрии, Германия с минимальным счетом обыграла Нидерланды

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    Завершились два матча Лиги наций А в группе 3.

    Доминик Собослаи
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    Доминик Собослаи

    Германия в напряженной борьбе смогла одолеть Нидерланды — 1:0.

    На второй минуте нападающий немцев Джейми Левелинг открыл счет, но гол был отменен после просмотра VAR.

    Он же в середине второго тайма, на 63-й минуте принес победу своей сборной. Это первый мяч форварда «Штутгарта» в футболке Бундестим.

    Лига наций А
    Германия — Нидерланды 1:0 (1:0)
    Германия: Бауманн, Миттельштедт, Шлоттербек, Рюдигер, Киммих, Павлович (Шаде, 77), Штиллер (Антон, 82), Левелинг (Гозенс, 87), Виртц (Андрих, 46), Гнабри, Кляйндинст (Буркардт, 82)Нидерланды: Вербрюгген, Хато, ван де Вен, де Врей, Думфрис, Тимбер (Виффер, 46), Гравенберх (Гертрюйда, 80), Гакпо (Фримпонг, 65), Рейндерс (Мален, 46), Симонс, Бробби (Зиркзе, 75)Предупреждения: Рейндерс (30), Виффер (63), Рюдигер (63), Симонс (90+3), Шлоттербек (90+3), Антон (90+3)

    Календарь и таблица Лиги наций

    Босния и Герцеговина на своем поле потерпела поражение от Венгрии со счетом 0:2.

    Дублем в этой встрече отметился полузащитник «Ливерпуля» Доминик Собослаи, поразивший ворота соперника на 38-й и 50-й минутах.

    Лига наций А
    Босния и Герцеговина — Венгрия 0:2 (0:1)
    Голы: 0:1 — 38 Собослаи, 0:2 — 50, пенальти СобослаиБосния: Василь, Колашинац, Бичакчич, Катич, Газибегович (Omerović, 46), Тахирович (Шарич, 79), Гигович (Хусейнбашич, 65), Бурнич (Табакович, 65), Хайрадинович (Башич, 79), Байрактаревич, ДжекоВенгрия: Дибус, Фиола, Орбан, Ботка, Надь (Сюч, 87), Болла (Гера, 68), Шефер (Надь, 86), Никичер, Собослаи, Варга (Адам, 78), Шаллаи (Газдаг, 68)Предупреждения: Катич (24), Колашинац (60), Хусейнбашич (73), Фиола (87)

    Германия с 10 очками лидирует в своем квартете. Дальше идут Нидерланды (5), Венгрия (5), Босния и Герцеговина (1).

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