Непомнящий: «Спартаку» нужен статусный тренер, а не Слишкович

Известный российский тренервысказался по поводу возможного назначенияна пост главного тренера московского «Спартака».

«Красно-белым нужен другой тренер. Это легендарная команда с большой историей и возглавлять ее должна, на мой взгляд, большая, важная фигура. Ничего не имею против Слишковича. Наоборот, очень рад, что ему удалось как‑то себя проявить, зарекомендовать. Его, в конце концов, не с улицы, не с рынка взяли, у него есть опыт в футболе. Просто "Спартаку" нужно другое лицо.

Да пусть он даже вышел бы в Суперфинал и выиграл трофей. Помните, как "Спартак" стал чемпионом? С тренером, которого тоже никто не знал. Но потом‑то у него не получилось. Некоторые игроки даже впоследствии плохо о нем отзывались, о человеке, который привел команду к титулу впервые за 16 лет! Я веду к тому, что с большим уважением отношусь к тренерам, которые ловят удачу за хвост.

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Да я и про себя‑то когда‑то так думал: откуда я такой взял и бах! Но не будем отвлекаться. При всем моем почтении к Слишковичу, "Спартаку" нужен другой тренер. А Слишкович мог бы поработать у него ассистентом. Это было бы красиво», — цитирует Непомнящего «Российская газета».