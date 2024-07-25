Милсами
Астана
«Милсами»
Турнирная таблица: В Суперлиге Молдавии «Милсами» финишировал на 4 месте, набрав 10 очков. Это позволила клубу из Оргеева попасть в квалификацию Лиги конференций.
Милсами — Астана: коэффициенты букмекеров
Новый сезон в чемпионате Молдавии стартует 3 августа, «Милсами» на своём поле примет «Петрокуб».
Последние матчи: В первом отборочном раунде Лиги конференций «Милсами» выиграл у белорусского клуба «Торпедо-БелАЗ» (0:0 — дома, 4:2 — в гостях).
Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.
Прошлый евросезон: В сезоне 2023/2024 «Милсами» выступал в Лиге конференций, в первом квалификационном раунде молдавский коллектив уступил литовской команде «Паневежис» (0:1 — дома, 2:2 — в гостях).
«Астана»
Турнирная таблица: Вице-чемпион Казахстана «Астана» на данный момент занимает в чемпионате 9 место с активом 15 пунктов. От лидера «Ордабасы» астанчане отстают на 10 пунктов.
Последние матчи: В сезоне 2024 «Астана» уже провела матч 13-го тура, в котором уступила «Кайрату» (1:3).
Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.
Прошлый евросезон: В еврокампании 2023/2024 «Астана» играла во всех трёх турнирах. В Лиге чемпионов «Астана» выиграла у «Динамо» Тбилиси (1:1 — дома, 2:1 — в гостях),но проиграла «Динамо» Загреб (0:2 — дома, 0:4 — в гостях).
В Лиге Европы астанчане уступили болгарскому «Лудогорце» (2:1 — дома, 1:5 — в гостях).
Потом «Астана» играла в основной сетке Лиги конференций, где заняла 3 место в компании с загребским «Динамо», «Викторией» из Чехии и «Балкани» (Косово).
Статистика для ставок
- «Милсами» в 1-м раунде Лиги конференций обыграл «Торпедо-БелАЗ» (4:2)
- «Астана» стартует в еврокубках со второго отборочного раунда Лиги конференций
- «Милсами» и «Астана» ранее не встречались
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Астана» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На её победу ставки принимаются с коэффициентом 2.04. Ничья оценена в 3.44, а победа «Милсами» — в 3.51.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 2.01 и 1.78 соответственно.
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Прогноз: «Милсами» может поймать победную волну, несмотря на то что в соперниках опытный еврокубковый боец из Казахстана. Можно подстраховаться и сыграть не форе молдавского клуба.
Ставка: Фора «Милсами» (0) с коэффициентом 2.59.
Прогноз: В этой встрече стоит рассчитывать на обилие забитых голов.
Ставка: ТБ 2.5 с коэффициентом 2.01.