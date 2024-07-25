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    «Милсами» даст бой вице-чемпиону Казахстана?

    Милсами — Астана: прогноз и ставка на футбол с коэффициентом 2.59. 25.07.2024

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    «Милсами» — «Эльфсборг»
    Во втором отборочном раунде Лиги конференций 25 июля пройдет матч «Милсами» — «Астана». Начало — в 19:00 Ставка и прогноз на матч «Милсами» — «Астана», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Квалификация 25 Июля 2024 года

    Милсами

  • Лига конференций. Квалификация
    •  Милсами 19:00 Астана

    Астана

  • Лига конференций. Квалификация
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    «Милсами»

    Турнирная таблица: В Суперлиге Молдавии «Милсами» финишировал на 4 месте, набрав 10 очков. Это позволила клубу из Оргеева попасть в квалификацию Лиги конференций.

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    • Милсами — Астана: коэффициенты букмекеров

    Новый сезон в чемпионате Молдавии стартует 3 августа, «Милсами» на своём поле примет «Петрокуб».

    Последние матчи: В первом отборочном раунде Лиги конференций «Милсами» выиграл у белорусского клуба «Торпедо-БелАЗ» (0:0 — дома, 4:2 — в гостях).

    Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Прошлый евросезон: В сезоне 2023/2024 «Милсами» выступал в Лиге конференций, в первом квалификационном раунде молдавский коллектив уступил литовской команде «Паневежис» (0:1 — дома, 2:2 — в гостях).

    «Астана»

    Турнирная таблица: Вице-чемпион Казахстана «Астана» на данный момент занимает в чемпионате 9 место с активом 15 пунктов. От лидера «Ордабасы» астанчане отстают на 10 пунктов.

    Последние матчи: В сезоне 2024 «Астана» уже провела матч 13-го тура, в котором уступила «Кайрату» (1:3).

    Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.

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    Прошлый евросезон: В еврокампании 2023/2024 «Астана» играла во всех трёх турнирах. В Лиге чемпионов «Астана» выиграла у «Динамо» Тбилиси (1:1 — дома, 2:1 — в гостях),но проиграла «Динамо» Загреб (0:2 — дома, 0:4 — в гостях).

    В Лиге Европы астанчане уступили болгарскому «Лудогорце» (2:1 — дома, 1:5 — в гостях).

    Потом «Астана» играла в основной сетке Лиги конференций, где заняла 3 место в компании с загребским «Динамо», «Викторией» из Чехии и «Балкани» (Косово).

    Статистика для ставок

    • «Милсами» в 1-м раунде Лиги конференций обыграл «Торпедо-БелАЗ» (4:2)

    • «Астана» стартует в еврокубках со второго отборочного раунда Лиги конференций

    • «Милсами» и «Астана» ранее не встречались

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Астана» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На её победу ставки принимаются с коэффициентом 2.04. Ничья оценена в 3.44, а победа «Милсами» — в 3.51.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 2.01 и 1.78 соответственно.

    Прогноз: «Милсами» может поймать победную волну, несмотря на то что в соперниках опытный еврокубковый боец из Казахстана. Можно подстраховаться и сыграть не форе молдавского клуба.

    Ставка: Фора «Милсами» (0) с коэффициентом 2.59.

    Прогноз: В этой встрече стоит рассчитывать на обилие забитых голов.

    Ставка: ТБ 2.5 с коэффициентом 2.01.

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    «Милсами» — «Астана»: прогноз, ставка (2.59), статистика, коэффициенты букмекеров на матч 25.07.2024. Прогнозы на футбол. «Милсами» даст бой вице-чемпиону Казахстана?
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