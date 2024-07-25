Во втором отборочном раунде Лиги конференций 25 июля пройдет матч «Омония» — «Торпедо» Кутаиси. Начало — в 19:30 Ставка и прогноз на матч «Омония» — «Торпедо» Кутаиси, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Омония»

Турнирная таблица: «Омония» финишировала в чемпионате Кипра на 3 месте, одержав 20 побед, сыграв 9 встреч вничью и потерпев 7 поражений.

Последние матчи: Новый еврокубковый сезон в Лиге конференций для «Омонии» стартует со второго отборочного раунда. Перед началом официального сезона киприоты провели 4 товарищеских матча, проиграв «Ракуву» (0:2), «Краковии» (0:3) и «Маккаби Тель-Авив» (0:2), была и ничья с АЕКом (1:1).

Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Прошлый евросезон: В еврокампании 2023/2024 «Омония» играла в Лиге конференций. Албанский клуб сыграл в двух раундах, в первом была добыта победа над «Габалой», но потом состоялось фиаско в противостоянии с «Мидтьюлланном».

«Торпедо» Кутаиси

Турнирная таблица: «Торпедо» Кутаиси — бронзовый призёр чемпионата Грузии. В сезоне 2024 команда расположилась пока на второй строчке, набрав 35 очков. «Торпедовцы» отстают от лидера турнира «Дилы» на 4 пункта.

На данный момент «Торпедо» занимает вторую строчку в грузинском первенстве с активом 35 пунктов.

Последние матчи: Грузинскому «Торпедо» удалось уйти от поражения в матче Лиги конференций против «Тираны» лишь на 87-й минуте встречи. В ответном поединке команде из Кутаиси удалось добиться минимальной победы (1:1 — ничья, 1:0 — в гостях).

Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.

Прошлый евросезон: В сезоне 2023/2024 «Торпедо» Кутаиси играл в Лиге конференций. В первом квалификационном раунде грузинский клуб в двухматчевой дуэли обыграл боснийский «Сараево», но затем уступил казахстанскому «Актобе» во втором раунде еврокубка.

Статистика для ставок

«Торпедо» Кутаиси не проигрывает на протяжении 17 матчей: 11 побед и 6 ничьих

«Омония» не может выиграть в шестом матче подряд: 2 ничьи и 4 проигрыша

«Омония» и «Торпедо» Кутаиси ранее не встречались

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Омония» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На её победу ставки принимаются с коэффициентом 1.60. Ничья оценена в 3.60, а победа «Торпедо» Кутаиси — в 5.30.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.98 и 1.72 соответственно.

Прогноз: В среднем матчи с участием «Торпедо» и «Омонии» проходят результативно — 2 гола за игру.

Ставка: ТБ 2.5 с коэффициентом 1.98.

Прогноз: Есть большая вероятность, что соперники обменяются голами.

Ставка: Обе забьют с коэффициентом 2.00.