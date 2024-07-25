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    «Торпедо» Кутаиси добьется победы на Кипре?

    «Омония» — «Торпедо» Кутаиси. Прогноз и ставки (к. 1.98) на футбол, Лига конференций, 25 июля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Омония» — «Торпедо» Кутаиси
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    «Торпедо» Кутаиси — «Лудогорец»
    Во втором отборочном раунде Лиги конференций 25 июля пройдет матч «Омония» — «Торпедо» Кутаиси. Начало — в 19:30 Ставка и прогноз на матч «Омония» — «Торпедо» Кутаиси, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Квалификация 25 Июля 2024 года

    Омония

  • Никосия
    •  Омония 19:30 Торпедо Кутаиси

    Торпедо Кутаиси

  • Лига конференций. Квалификация
    •

    «Омония»

    Турнирная таблица: «Омония» финишировала в чемпионате Кипра на 3 месте, одержав 20 побед, сыграв 9 встреч вничью и потерпев 7 поражений.

    Последние матчи: Новый еврокубковый сезон в Лиге конференций для «Омонии» стартует со второго отборочного раунда. Перед началом официального сезона киприоты провели 4 товарищеских матча, проиграв «Ракуву» (0:2), «Краковии» (0:3) и «Маккаби Тель-Авив» (0:2), была и ничья с АЕКом (1:1).

    Омония — Торпедо Кутаиси: коэффициенты букмекеров

    Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Прошлый евросезон: В еврокампании 2023/2024 «Омония» играла в Лиге конференций. Албанский клуб сыграл в двух раундах, в первом была добыта победа над «Габалой», но потом состоялось фиаско в противостоянии с «Мидтьюлланном».

    «Торпедо» Кутаиси

    Турнирная таблица: «Торпедо» Кутаиси — бронзовый призёр чемпионата Грузии. В сезоне 2024 команда расположилась пока на второй строчке, набрав 35 очков. «Торпедовцы» отстают от лидера турнира «Дилы» на 4 пункта.

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    • На данный момент «Торпедо» занимает вторую строчку в грузинском первенстве с активом 35 пунктов.

    Последние матчи: Грузинскому «Торпедо» удалось уйти от поражения в матче Лиги конференций против «Тираны» лишь на 87-й минуте встречи. В ответном поединке команде из Кутаиси удалось добиться минимальной победы (1:1 — ничья, 1:0 — в гостях).

    Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.

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    Прошлый евросезон: В сезоне 2023/2024 «Торпедо» Кутаиси играл в Лиге конференций. В первом квалификационном раунде грузинский клуб в двухматчевой дуэли обыграл боснийский «Сараево», но затем уступил казахстанскому «Актобе» во втором раунде еврокубка.

    Статистика для ставок

    • «Торпедо» Кутаиси не проигрывает на протяжении 17 матчей: 11 побед и 6 ничьих

    • «Омония» не может выиграть в шестом матче подряд: 2 ничьи и 4 проигрыша

    • «Омония» и «Торпедо» Кутаиси ранее не встречались

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Омония» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На её победу ставки принимаются с коэффициентом 1.60. Ничья оценена в 3.60, а победа «Торпедо» Кутаиси — в 5.30.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.98 и 1.72 соответственно.

    Прогноз: В среднем матчи с участием «Торпедо» и «Омонии» проходят результативно — 2 гола за игру.

    Ставка: ТБ 2.5 с коэффициентом 1.98.

    Прогноз: Есть большая вероятность, что соперники обменяются голами.

    Ставка: Обе забьют с коэффициентом 2.00.

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    «Омония» — «Торпедо» Кутаиси: прогноз, ставка (1.98), статистика, коэффициенты букмекеров на матч 25.07.2024. Прогнозы на футбол. «Торпедо» Кутаиси добьется победы на Кипре?
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