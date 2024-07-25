25 июля в рамках 1-го матча 2-го раунда квалификации Лиги конференций сыграют «Сараево» и «Спартак» Трнава. Начало — в 22:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Сараево» — «Спартак» Трнава, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Сараево»

Положение команды: «Сараево» закончил чемпионат Боснии-2023/24 на четвертом месте в таблице. Клуб набрал 53 очка в 33-х встречах. Теперь «Сараево» нацелен завоевать путевку в групповой этап Лиги конференций.

Последние матчи: Летом «Сараево» провел два контрольных матча. Обе встречи закончились неудачно. Клуб уступил донецкому «Шахтеру» и «Олимпии» из Любляны.

В 1-м раунде квалификации Лиги конференций «Сараево» встречался с «Актобе». По сумме двух встреч команда смогла пройти дальше.

Прогнозы и ставки на Лигу конференций

Состояние команды: «Сараево» далек от оптимальных кондиций. Футболисты продолжают готовиться к предстоящему сезону.

Букмекеры считают «Сараево» фаворитом. Команде важно победить и обеспечить преимущество перед ответным матчем. Получится ли у «Сараево» добиться успеха в домашней встрече?

«Спартак» Трнава

Положение команды: «Спартак» Трнава по итогам минувшего сезона завоевал бронзовые медали. Команда могла выиграть и серебро, но отстала от 2-й строчки на одно очко.

В прошедшем сезоне «Спартак» Трнава набрал 57 очков в 32-х матчах.

Последние матчи: «Спартак» Трнава летом провел пять товарищеских матчей. Результаты команды совершенно не впечатляют.

«Спартак» Трнава до этого потерпел четыре поражения кряду. Клуб уступил «Марибору», «Браво», пражской «Спарте» и «Астон Вилле».

Состояние команды: «Спартак» Трнава находится далеко не в лучшей форме. В предыдущих четырех товарищеских матчах клуб пропустил 11 мячей. Нужно срочно решать проблемы с обороной.

Матчи с участием «Спартака» Трнавы обычно проходят результативно. В предыдущих пяти встречах пробивался ТБ 2.5 гола.

«Спартак» Трнава в 2009 году уже встречался с «Сараево» в квалификации Лиги Европы. Тогда боснийский коллектив оказался сильнее по сумме двух встреч.

Статистика для ставок

«Спартак» Трнава по итогам минувшего сезона завоевал бронзовые медали

«Сараево» закончил чемпионат Боснии-2023/24 на 4-м месте в таблице

«Спартак» Трнава проиграл четыре контрольных матча кряду

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Сараево» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.25. Ничья оценена в 3.20, а победа оппонента — в 3.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с разными коэффициентами — 2.00 и 1.73.

Прогноз: «Сараево» хорошо играет дома. Команда должна одержать победу на своем поле.

Ставка: Победа «Сараево» за 2.25.

Прогноз: Есть предпосылки, что игра будет результативной. Могут забить обе команды.

Ставка: Обе забьют за 1.84.