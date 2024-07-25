ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Лионель Месси и Серхио АгуэроМесси, Неймар и еще 15 звезд, выигравших футбольное золото Олимпиады Леон Эдвардс и Белал МухаммадТретья защита Леона Эдвардса, реванш Аспиналла и Блэйдса. Анонс карда UFC 304 Майкл ОлисеАльварес, Олисе, Кубарси и еще семь звезд футбольного турнира на Олимпиаде
  • 23:57
    • Франция разгромила США на Олимпиаде, Мали и Израиль сыграли вничью
  • 20:26
    • Аргентина проиграла Марокко на Олимпиаде, команды доиграли матч спустя 2 часа
  • 18:22
    • Синнер пропустит Олимпиаду-2024
  • 19:30
    • Ирак — Украина: стартовые составы на матч Олимпиады-2024
  • 18:04
    • Испания победила Узбекистан на Олимпиаде-2024
  • 17:10
    • Томас Бах остался президентом МОК
  • 13:46
    • Марио Фернандес покинул «Зенит»
    Все новости спорта

    «Сараево» выиграет домашний матч

    «Сараево» — «Спартак» Трнава. Прогноз и ставки (к. 2.25) на квалификацию Лиги конференций

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Лигу Европы Календарь Лиги Европы
    Прогноз и ставки на «Сараево» — «Спартак» Трнава
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Борац» — «Сараево»
    25 июля в рамках 1-го матча 2-го раунда квалификации Лиги конференций сыграют «Сараево» и «Спартак» Трнава. Начало — в 22:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Сараево» — «Спартак» Трнава, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. Лига конференций. Квалификация 25 Июля 2024 года

    Сараево

  • Товарищеские матчи (клубы)
    •  Сараево 22:00 Спартак Трнава

    Спартак Трнава

  • Лига конференций. Квалификация
    •

    «Сараево»

    Положение команды: «Сараево» закончил чемпионат Боснии-2023/24 на четвертом месте в таблице. Клуб набрал 53 очка в 33-х встречах. Теперь «Сараево» нацелен завоевать путевку в групповой этап Лиги конференций.

    Последние матчи: Летом «Сараево» провел два контрольных матча. Обе встречи закончились неудачно. Клуб уступил донецкому «Шахтеру» и «Олимпии» из Любляны.

    Сараево — Спартак Трнава: коэффициенты букмекеров

    В 1-м раунде квалификации Лиги конференций «Сараево» встречался с «Актобе». По сумме двух встреч команда смогла пройти дальше.

    Прогнозы и ставки на Лигу конференций

    Состояние команды: «Сараево» далек от оптимальных кондиций. Футболисты продолжают готовиться к предстоящему сезону.

    Букмекеры считают «Сараево» фаворитом. Команде важно победить и обеспечить преимущество перед ответным матчем. Получится ли у «Сараево» добиться успеха в домашней встрече?

    «Спартак» Трнава

    Положение команды: «Спартак» Трнава по итогам минувшего сезона завоевал бронзовые медали. Команда могла выиграть и серебро, но отстала от 2-й строчки на одно очко.

    В прошедшем сезоне «Спартак» Трнава набрал 57 очков в 32-х матчах.

  • Трансферный дайджест. 16-22 июля
  • Кубо близок к переходу в «Ливерпуль», о Канте мечтает «Барселона», «Челси» не нужен Галлахер
  • 22/07/2024

    • Последние матчи: «Спартак» Трнава летом провел пять товарищеских матчей. Результаты команды совершенно не впечатляют.

    «Спартак» Трнава до этого потерпел четыре поражения кряду. Клуб уступил «Марибору», «Браво», пражской «Спарте» и «Астон Вилле».

    200ИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda 100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle

    Состояние команды: «Спартак» Трнава находится далеко не в лучшей форме. В предыдущих четырех товарищеских матчах клуб пропустил 11 мячей. Нужно срочно решать проблемы с обороной.

    Матчи с участием «Спартака» Трнавы обычно проходят результативно. В предыдущих пяти встречах пробивался ТБ 2.5 гола.

    «Спартак» Трнава в 2009 году уже встречался с «Сараево» в квалификации Лиги Европы. Тогда боснийский коллектив оказался сильнее по сумме двух встреч.

    Статистика для ставок

    • «Спартак» Трнава по итогам минувшего сезона завоевал бронзовые медали

    • «Сараево» закончил чемпионат Боснии-2023/24 на 4-м месте в таблице

    • «Спартак» Трнава проиграл четыре контрольных матча кряду

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Сараево» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.25. Ничья оценена в 3.20, а победа оппонента — в 3.00.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с разными коэффициентами — 2.00 и 1.73.

    Прогноз: «Сараево» хорошо играет дома. Команда должна одержать победу на своем поле.

    Ставка: Победа «Сараево» за 2.25.

    Прогноз: Есть предпосылки, что игра будет результативной. Могут забить обе команды.

    Ставка: Обе забьют за 1.84.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.39
  • Прогноз на матч Карацев — Тиафо
  • Теннис
  • Сегодня в 02:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Челси — Рексхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 05:00
    •  2.43
  • Прогноз на матч Арсенал — Борнмут
  • Футбол
  • Сегодня в 05:30
    •  2.01
  • Прогноз на матч Рублев — Марожан
  • Теннис
  • Сегодня в 17:30
    •  3.18
  • Прогноз на матч КуПС — Тромсе
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.74
  • Прогноз на матч Зиря — Дунайська Стреда
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  2.59
  • Прогноз на матч Милсами — Астана
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.24
  • Прогноз на матч Сумгаит — Фехервар
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч Мэгпис — Копенгаген
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч Висла — Рапид
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.26
  • Прогноз на матч Ильвес — Аустрия
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Млада-Болеслав — Трансинвест
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Ноа — Слима
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.84
  • Прогноз на матч Жальгирис — Пафос
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Сараево» — «Спартак» Трнава: прогноз, ставка (2.25), статистика, коэффициенты букмекеров на матч 25.07.2024. Прогнозы на футбол. «Сараево» выиграет домашний матч
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры