Сараево
Спартак Трнава
«Сараево»
Положение команды: «Сараево» закончил чемпионат Боснии-2023/24 на четвертом месте в таблице. Клуб набрал 53 очка в 33-х встречах. Теперь «Сараево» нацелен завоевать путевку в групповой этап Лиги конференций.
Последние матчи: Летом «Сараево» провел два контрольных матча. Обе встречи закончились неудачно. Клуб уступил донецкому «Шахтеру» и «Олимпии» из Любляны.
Сараево — Спартак Трнава: коэффициенты букмекеров
В 1-м раунде квалификации Лиги конференций «Сараево» встречался с «Актобе». По сумме двух встреч команда смогла пройти дальше.
Прогнозы и ставки на Лигу конференций
Состояние команды: «Сараево» далек от оптимальных кондиций. Футболисты продолжают готовиться к предстоящему сезону.
Букмекеры считают «Сараево» фаворитом. Команде важно победить и обеспечить преимущество перед ответным матчем. Получится ли у «Сараево» добиться успеха в домашней встрече?
«Спартак» Трнава
Положение команды: «Спартак» Трнава по итогам минувшего сезона завоевал бронзовые медали. Команда могла выиграть и серебро, но отстала от 2-й строчки на одно очко.
В прошедшем сезоне «Спартак» Трнава набрал 57 очков в 32-х матчах.
Последние матчи: «Спартак» Трнава летом провел пять товарищеских матчей. Результаты команды совершенно не впечатляют.
«Спартак» Трнава до этого потерпел четыре поражения кряду. Клуб уступил «Марибору», «Браво», пражской «Спарте» и «Астон Вилле».
Состояние команды: «Спартак» Трнава находится далеко не в лучшей форме. В предыдущих четырех товарищеских матчах клуб пропустил 11 мячей. Нужно срочно решать проблемы с обороной.
Матчи с участием «Спартака» Трнавы обычно проходят результативно. В предыдущих пяти встречах пробивался ТБ 2.5 гола.
«Спартак» Трнава в 2009 году уже встречался с «Сараево» в квалификации Лиги Европы. Тогда боснийский коллектив оказался сильнее по сумме двух встреч.
Статистика для ставок
- «Спартак» Трнава по итогам минувшего сезона завоевал бронзовые медали
- «Сараево» закончил чемпионат Боснии-2023/24 на 4-м месте в таблице
- «Спартак» Трнава проиграл четыре контрольных матча кряду
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Сараево» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.25. Ничья оценена в 3.20, а победа оппонента — в 3.00.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с разными коэффициентами — 2.00 и 1.73.
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Прогноз: «Сараево» хорошо играет дома. Команда должна одержать победу на своем поле.
Ставка: Победа «Сараево» за 2.25.
Прогноз: Есть предпосылки, что игра будет результативной. Могут забить обе команды.
Ставка: Обе забьют за 1.84.