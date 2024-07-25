В матче квалификации Лиги Европы «Аякс» на своем поле примет «Войводину». Встреча пройдет 25 июля и начнется в 21:30 по мск. Ставка и прогноз на матч «Аякс» — «Войводина», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Аякс»

Положение команды: амстердамский коллектив в прошлом сезоне чемпионата Нидерландов был не очень хорошо.

Команда из Амстердама смогла набрать 56 очков и финишировала на пятой строчке в турнирной таблице.

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Амстердамцы смогли 74 раза поразить ворота соперника и 61 раз пропустили в свои.

Последние матчи: команда из столицы Нидерландов последний официальный матч провела еще 19 мая, когда сыграла вничью с «Витессом» в чемпионате страны.

Прогнозы и ставки на Лигу Европы

Во время подготовки к сезону столичный коллектив проиграл «Зволле» (0:1), но оказался сильнее «Синт-Трейден» (4:0), «Рейнджерс» (2:1), «Аль-Васл» (2:1) и «Олимпиакос» (1:0).

Не сыграют: в стане «аяксидов» нет травмированных или дисквалифицированных.

Состояние команды: во время летнего трансферного окна «евреи» усилились Бертраном Траоре, Даниэлем Скаарудом и Мартином Хенрионом. Также ряд игроков вернулись к «божьим сыновьям» из аренды.

Ушли из «Аякса» Франсишку Консейсау, Георгий Микаутадзе и Хорхе Санчес. Также подопечных Франческо Фариоли покинули некоторые игроки на правах свободного агента.

Оценивать состояние «Аякса» можно будет через месяц, ведь только 11 августа стартует чемпионат Нидерландов.

«Войводина»

Турнирное положение: команда из города Нови-Сад уже стартовала в новом сезоне чемпионата Сербии, набрала три балла и идет на второй строчке.

В прошлом сезоне же «красно-белые» финишировали на четвертой строчке в турнирной таблице, набрав 61 очко.

«Старая дама» смогла 62 раза поразить ворота соперника и 50 раз пропустил в свои.

Последние матчи: в этом сезоне «Войводина» уже успела на выезде победить «Текстилак Одзачи» (3:1).

Во время подготовки к сезону подопечные Ранко Поповича одержали четыре победы, обыграв «Спартак» из Субботицы (3:0), «Дечич» (2:0), «Ноа» (3:2) и «Младость» (3:2).

Не сыграют: все футболисты готовы к игре.

Состояние команды: сейчас оценивать состояние «Войводины» крайне сложно, но любой положительный результат этого матча даст понять, что команда показывает хороший футбол.

Летом в команду пришли Лазар Николич, Деле, Коллинз Синченье, Марко Байич, Баррос Лукас и Негош Петрович. Покинули коллектив Милан Лазаревич, Лука Сердар, Норман Кэмпбелл и Деян Жукич.

Статистика для ставок

«Аякс» не проигрывает 5 официальных матчей подряд

«Войводина» выиграла 6 последних игр, включая спарринги

«Аякс» не проигрывает 12 официальных матчей на своем поле

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Аякс» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.19. Ничья оценена в 6.80, а победа «Войводины» — в 15.00.

ТБ 2,5 оценивается в 1.45, а вот на ТМ 2,5 можно поставить за 2.75.

Прогноз: команды любят забивать, поэтому поставим на то, что мяч побывает в сетке ворот обоих коллективов.

Ставка: обе забьют за 2.17.

Прогноз: также спрогнозируем, что «Аякс» не сможет добыть уверенную победу. Первый матч сезона, поэтому все может быть.

Ставка: победа «Войводины» с форой+2 за 2.00.