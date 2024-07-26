26 июля во 19-м туре чемпионата по футболу сыграют «Коринтианс» и «Гремио». Начало игры — в 2:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Коринтианс» — «Гремио», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Коринтианс»

Турнирное положение: после 18 матчей «Коринтианс» располагается лишь на 14-й позиции в чемпионате Бразилии с 18 очками. Для столь титулованного клуба это очень плохой показатель.

Последние матчи: в 18-м туре «Коринтианс» смог на выезде победить «Байа» со счетом 1:0. Единственный мяч на 37-й минуте забил Анхель Ромеро. Вообще после своего гола «тимао» закрылись и почти не шли в атаке, но забить соперник так и не смог.

Ранее была домашняя победа над «Крисиумой» (2:1) и поражение в гостях от «Васко да Гама» (0:2).

Не сыграют: недоступны из-за дисквалификации Густаво Энрике и Алекс Сантана, также травмирован Диего Паласиос, но вряд ли их можно назвать ключевыми футболистами.

Состояние команды: две недели назад команду возглавил именитый аргентинский специалист Рамон Диас, который в прошлом сезоне впервые тренировал в Бразилии «Васко да Гама» и спас этот клуб от вылета в критической ситуации. Но перед началом сезона его попросили на выход, и он некоторое время оставался не у дел. Пока в «Коринтиансе» Диас начал неплохо и идет серией из двух побед.

«Гремио»

Турнирное положение: сейчас «Гремио» идет только на 18-й позиции в бразильской Серии А с 14 очками. В прошлом сезоне команда финишировала второй.

Прогнозы и ставки на футбол

Последние матчи: в 18-м туре подопечные Ренату Гаушу смогли на своем поле победить «Виторию» со счетом 2:0. Голы в этой встрече во втором тайме забивали Йеферсон Сотельдо и защитник Рейналдо с пенальти.

До этого «Гремио» уступил в гостях «Сан-Пауло» (0:1) и победил в Кубке Бразилии клуб Серии В «Операрио» (3:1).

Не сыграют: дисквалифицирован Карбальо, травмированы Каннеман, Диего Коста, Кристальдо, Андре Энрике, Милья. Это довольно существенные потери, хотя у «Гремио» и довольно глубокий состав.

Состояние команды: несмотря на не самые лучшие результаты Ренато Гаушу пользуется доверием руководства клуба, которое понимает, что результаты скоро наладятся, а лучшего тренера, чем легенда «Гремио», они сейчас не найдут. На результатах сказался отъезда ведущих игроков на Копа Америку, потеря в межсезонье лидеров и большое количество травмированных.

Статистика для ставок

В прошлом сезоне «Гремио» в гостях сыграл с «Коринтиансом» вничью 4:4, а на своем поле уступил 0:1

В пяти последних матчах у «Коринтианса» три победы и две поражения

У «Гремио» за этот же период две победы (одна в кубке) и три поражения

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Коринтианса» дают 2,0, а на «Гремио» — 4,10, ничью букмекеры оценивают в 3,30.

Тотал меньше 2,5 идет за 1,65, а тотал больше 2,5 можно взять за 2,24.

Прогноз: новый главный тренер хозяев Рамон Диас известен тем, что в первую очередь выстраивает игру в обороне и только, когда добьется там надежности, начинает заниматься атакующими действиями. У «Гремио» много потерь игроков в средней линии и нападении, поэтому вряд ли стоит ждать много забитых мячей.

Ставка: тотал меньше 2 за 2,14.

Прогноз: также можно рискнуть и взять вариант, что «Гремио» не сможет поразить ворота соперника.

Ставка: «Гремио» не забьет за 2,40.