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    Не стоит ждать много голов

    «Коринтианс» — «Гремио». Ставка (к. 2.14) и прогноз на чемпионат Бразилии Серия А 26 июля 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Латинскую Америку
    Прогноз и ставки на «Коринтианс» — «Гремио»
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    Именитый Рамон Диас недавно возглавил «Коринтианс»
    26 июля во 19-м туре чемпионата по футболу сыграют «Коринтианс» и «Гремио». Начало игры — в 2:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Коринтианс» — «Гремио», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    «Коринтианс»

    Турнирное положение: после 18 матчей «Коринтианс» располагается лишь на 14-й позиции в чемпионате Бразилии с 18 очками. Для столь титулованного клуба это очень плохой показатель.

    Последние матчи: в 18-м туре «Коринтианс» смог на выезде победить «Байа» со счетом 1:0. Единственный мяч на 37-й минуте забил Анхель Ромеро. Вообще после своего гола «тимао» закрылись и почти не шли в атаке, но забить соперник так и не смог.

    Ранее была домашняя победа над «Крисиумой» (2:1) и поражение в гостях от «Васко да Гама» (0:2).

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    • Не сыграют: недоступны из-за дисквалификации Густаво Энрике и Алекс Сантана, также травмирован Диего Паласиос, но вряд ли их можно назвать ключевыми футболистами.

    Состояние команды: две недели назад команду возглавил именитый аргентинский специалист Рамон Диас, который в прошлом сезоне впервые тренировал в Бразилии «Васко да Гама» и спас этот клуб от вылета в критической ситуации. Но перед началом сезона его попросили на выход, и он некоторое время оставался не у дел. Пока в «Коринтиансе» Диас начал неплохо и идет серией из двух побед.

    «Гремио»

    Турнирное положение: сейчас «Гремио» идет только на 18-й позиции в бразильской Серии А с 14 очками. В прошлом сезоне команда финишировала второй.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Последние матчи: в 18-м туре подопечные Ренату Гаушу смогли на своем поле победить «Виторию» со счетом 2:0. Голы в этой встрече во втором тайме забивали Йеферсон Сотельдо и защитник Рейналдо с пенальти.

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    До этого «Гремио» уступил в гостях «Сан-Пауло» (0:1) и победил в Кубке Бразилии клуб Серии В «Операрио» (3:1).

    Не сыграют: дисквалифицирован Карбальо, травмированы Каннеман, Диего Коста, Кристальдо, Андре Энрике, Милья. Это довольно существенные потери, хотя у «Гремио» и довольно глубокий состав.

    Состояние команды: несмотря на не самые лучшие результаты Ренато Гаушу пользуется доверием руководства клуба, которое понимает, что результаты скоро наладятся, а лучшего тренера, чем легенда «Гремио», они сейчас не найдут. На результатах сказался отъезда ведущих игроков на Копа Америку, потеря в межсезонье лидеров и большое количество травмированных.

    Статистика для ставок

    • В прошлом сезоне «Гремио» в гостях сыграл с «Коринтиансом» вничью 4:4, а на своем поле уступил 0:1

    • В пяти последних матчах у «Коринтианса» три победы и две поражения

    • У «Гремио» за этот же период две победы (одна в кубке) и три поражения

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на победу «Коринтианса» дают 2,0, а на «Гремио» — 4,10, ничью букмекеры оценивают в 3,30.

    Тотал меньше 2,5 идет за 1,65, а тотал больше 2,5 можно взять за 2,24.

    Прогноз: новый главный тренер хозяев Рамон Диас известен тем, что в первую очередь выстраивает игру в обороне и только, когда добьется там надежности, начинает заниматься атакующими действиями. У «Гремио» много потерь игроков в средней линии и нападении, поэтому вряд ли стоит ждать много забитых мячей.

    Ставка: тотал меньше 2 за 2,14.

    Прогноз: также можно рискнуть и взять вариант, что «Гремио» не сможет поразить ворота соперника.

    Ставка: «Гремио» не забьет за 2,40.

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    «Коринтианс» — «Гремио»: прогноз, ставка (2.14), статистика, коэффициенты букмекеров на матч 26.07.2024. Прогнозы на футбол. Не стоит ждать много голов
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