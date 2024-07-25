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    Зимбру — Арарат-Армения: прогноз и ставка на футбол с коэффициентом 2.75. 25.07.2024

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    Прогноз и ставки на «Зимбру» — «Арарат-Армения»
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    Во втором отборочном раунде Лиги чемпионов 25 июля пройдет матч «Зимбру» — «Арарат-Армения». Начало — в 19:45 Ставка и прогноз на матч «Зимбру» — «Арарат-Армения», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Квалификация 25 Июля 2024 года

    Зимбру

  • Лига конференций. Квалификация
    •  Зимбру 19:45 Арарат-Армения

    Арарат-Армения

  • Ереван
    •

    «Зимбру»

    Турнирная таблица: В минувшем сезоне чемпионата Молдавии кишинёвский «Зимбру» финишировал на третьем месте, набрав 17 очков. «Зубры» отстали от чемпиона «Петрокуба» на 7 баллов и вице-чемпиона «Шерифа» на 1 пункт.

    Последние матчи: Новый сезон в молдвском чемпионате стартует 3 августа. Матч 1-го тура «Зимбру» проведёт дома против «Бельц».

    Зимбру — Арарат-Армения: коэффициенты букмекеров

    Перед стартом в Лиге чемпионов «Зимбру» провел одну контрольную встречу против румынского коллектива «Фарул» (3:5).

    Прогнозы и ставки на футбол

    Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.

    Прошлый евросезон: В минувшем евросезоне кишинёвцы сыграли два раунда в Лиге конференций, обыграв « Ла Фиориту» из Сан-Марино (1:0 — дома, 1:1 — в гостях) и уступив турецкому «Фенербахче» (0:4 — дома, 0:5 — в гостях).

    «Арарат-Армения»

    Турнирная таблица: В Премьер-лиге «Арарат-Армения» финишировал на третьем месте, набрав 75 очков. От чемпиона «Пюника», участник Лиги конференций отстал на 7 очков.

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    • Последние матчи: Новый сезон на внутренней арене стартует 4 августа, «Арарат-Армения» на выезде сыграет против команды «Ван».

    Не сыграют: В команде травмированных и дисквалифицированных игроков на матч нет.

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    Прошлый евросезон: В минувшем евросезоне армянский коллектив сыграл два раунда в Лиге конференций, обыграв «Эгнатию» из Албании (5:5 — по сумме двух встреч, 4:2 — победа по пенальти) и уступив греческому «Арису» (1:1 — дома, 0:1 — в гостях).

    Статистика для ставок

    • «Зимбру» проиграл в третьем матче подряд

    • В прошлом еврокубковом сезоне «Зимбру» и «Арарат-Армения» не смогли пройти дальше 2 раунда

    • «Зимбру» и «Арарат-Армения» ранее не встречались

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Арарат-Армения» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.55. Ничья оценена в 3.10, а победа «Зимбру» — в 2.70.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.99 и 1.71 соответственно.

    Прогноз: Как показывает практика игр, обе команды любят играть в атакующий футболи и много забивает.

    Ставка: ТБ 3 с коэффициентом 2.75.

    Прогноз: Есть большая вероятность, что оба клуба смогут отличиться в предстоящей игре.

    Ставка: Обе забьют с коэффициентом 1.75.

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    «Зимбру» — «Арарат-Армения»: прогноз, ставка (2.75), статистика, коэффициенты букмекеров на матч 25.07.2024. Прогнозы на футбол. «Зимбру» даст бой армянскому визави?
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