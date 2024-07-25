Во втором отборочном раунде Лиги чемпионов 25 июля пройдет матч «Зимбру» — «Арарат-Армения». Начало — в 19:45 Ставка и прогноз на матч «Зимбру» — «Арарат-Армения», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Зимбру»

Турнирная таблица: В минувшем сезоне чемпионата Молдавии кишинёвский «Зимбру» финишировал на третьем месте, набрав 17 очков. «Зубры» отстали от чемпиона «Петрокуба» на 7 баллов и вице-чемпиона «Шерифа» на 1 пункт.

Последние матчи: Новый сезон в молдвском чемпионате стартует 3 августа. Матч 1-го тура «Зимбру» проведёт дома против «Бельц».

Перед стартом в Лиге чемпионов «Зимбру» провел одну контрольную встречу против румынского коллектива «Фарул» (3:5).

Прогнозы и ставки на футбол

Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.

Прошлый евросезон: В минувшем евросезоне кишинёвцы сыграли два раунда в Лиге конференций, обыграв « Ла Фиориту» из Сан-Марино (1:0 — дома, 1:1 — в гостях) и уступив турецкому «Фенербахче» (0:4 — дома, 0:5 — в гостях).

«Арарат-Армения»

Турнирная таблица: В Премьер-лиге «Арарат-Армения» финишировал на третьем месте, набрав 75 очков. От чемпиона «Пюника», участник Лиги конференций отстал на 7 очков.

Последние матчи: Новый сезон на внутренней арене стартует 4 августа, «Арарат-Армения» на выезде сыграет против команды «Ван».

Не сыграют: В команде травмированных и дисквалифицированных игроков на матч нет.

Прошлый евросезон: В минувшем евросезоне армянский коллектив сыграл два раунда в Лиге конференций, обыграв «Эгнатию» из Албании (5:5 — по сумме двух встреч, 4:2 — победа по пенальти) и уступив греческому «Арису» (1:1 — дома, 0:1 — в гостях).

Статистика для ставок

«Зимбру» проиграл в третьем матче подряд

В прошлом еврокубковом сезоне «Зимбру» и «Арарат-Армения» не смогли пройти дальше 2 раунда

«Зимбру» и «Арарат-Армения» ранее не встречались

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Арарат-Армения» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.55. Ничья оценена в 3.10, а победа «Зимбру» — в 2.70.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.99 и 1.71 соответственно.

Прогноз: Как показывает практика игр, обе команды любят играть в атакующий футболи и много забивает.

Ставка: ТБ 3 с коэффициентом 2.75.

Прогноз: Есть большая вероятность, что оба клуба смогут отличиться в предстоящей игре.

Ставка: Обе забьют с коэффициентом 1.75.