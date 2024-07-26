«Атлетико Тукуман»
Турнирное положение: после шести матчей «Атлетико Тукуман» располагается на 20-м месте с 7 очками.
Последние матчи: в шестом туре команда сыграла вничью с «Банфилдом» (1:1). «Атлетико Тукуман» пропустил еще в первом тайме, а смог отыграться лишь в середине второй половины после точного удара Ренцо Тесури.
Ранее клуб сыграл на своем поле с «Дефенсой и Хустисией» (1:1) и «Велес Сарсфилд» (1:1).
Не сыграют: травмирован нападающий Матео Коронель.
Состояние команды: после победы и поражения на старте «Атлетико Тукуман» захлестнул ничейный синдром. Причем, все четыре матча завершались с одинаковым счетом 1:1.
«Институто Кордоба»
Турнирное положение: сейчас «Институто Кордоба» идет в таблице чемпионата Аргентины на четвертой позиции с 13 очками, от лидера «Уракана» ее отделяет всего один балл.
Последние матчи: в шестом туре «Институто Кордоба» победил на своем поле «Индепендьенте» со счетом 3:1. Все голы в матче были забиты уже в первом тайме, а после перерыва игра была довольно скучной и в невысоком темпе. Героем встречи стал форвард Игнасио Руссо, оформивший дубль.
До этого была выездная победа над «Ньюэллз Олд Бойз» (2:0) и домашняя над «Гимнасией Ла-Плата» (2:1).
Не сыграют: травмирован форвард Дамиан Батталини.
Состояние команды: сейчас подопечные довольно известного аргентинского специалиста Диего Дабове идет серией из трех побед, команда играет довольно интересно, создает немало опасных моментов впереди, а сзади тоже выглядит надежно.
Статистика для ставок
- В прошлом сезоне обе встречи остались за «Институто» (2:0, 3:1)
- Четыре последних матча «Атлетико Тукуман» завершил с одинаковым счетом 1:1
- «Институто» подходят к этой встрече серией из трех побед кряду
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на победу «Атлетико Тукуман» дают 2,45, а на «Институто Кордоба» — 3,30, ничью букмекеры оценивают в 3,0.
Тотал меньше 2 идет за 1,78, а тотал больше 2,5 можно взять за 1,97.
- 2.25Лудогорец — Динамо Минск: прогноз и ставкаСегодня в 21:00
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Прогноз: гости сейчас выглядят довольно неплохо, показывают красивый и результативный футбол. Хозяева выглядят более прагматично и понимают, что ввязаться в атакующую игру с «Институто» опасно, и в первую очередь будут играть с оглядкой на свои ворота.
Ставка: тотал меньше 2 за 1,78.
Прогноз: также можно рискнуть и взять победу хозяев, «Институто» уже пора и оступиться.
Ставка: победа «Атлетико Тукуман» за 2,45.