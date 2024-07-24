Испания победила Узбекистан на Олимпиаде-2024

В первом туре в группе С на Олимпиаде в Парижеуступиласо счетом 1:2.

На 29-й минуте с передачи Абеля Руиса счет открыл защитник «Альмерии» Марк Пубиль.

Узбекистан отыгрался прямо перед перерывом. Гол с пенальти в активе Элдора Шомуродова.

На 59-й минуте защитник Серхио Гомес не реализовал пенальти, но через три минуты исправился, забив второй мяч своей сборной, который в итоге стал победным.

Олимпийские игры Узбекистан — Испания 1:2 (1:1) Голы: 28 Пубиль, 1:1 — 45+3, пенальти Шомуродов, 1:2 — 62 Серхио ГомесУзбекистан: Неъматов, Khamraliev, Аликулов, Хусанов, Юлдошев, Урунов (Норчаев, 59), Жалолиддинов (Холматов, 67), Файзуллаев, Рахмоналиев, Bo'riyev (Жиянов, 67), Шомуродов (Ibragimov, 79)Испания: Тенас, Пубиль, Эрик Гарсия, Кубарси (Пачеко, 46), Миранда, Серхио Гомес, Алекс Баэна (Турриентес, 87), Орос (Диего Лопес, 76), Барриос, Лопес (Бернабе, 76), Абель Руис (Омородион, 87)Предупреждения: Кубарси (7), Жалолиддинов (36), Пубиль (37), Bo'riyev (61), Холматов (68), Бернабе (80), Абель Руис (82), Омородион (90+8)

Также в группе С выступают Египет и Доминиканская Республика. Их матч начался в 18:00 по мск.