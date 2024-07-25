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    «Брага» проведет результативный домашний матч, «Мольде» одолеет «Силькеборг»

    Экспресс дня 25 июля. Ставки и прогнозы на футбол

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    Прогноз и ставки на Экспресс дня 25 июля
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    «Брага»
    В очередном экспрессе рассмотрим предстоящие матчи в квалификации Лиги Европы. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

    «Мольде» — «Силькеборг»

    Футбол. Лига Европы. Квалификация

    «Мольде» в чемпионате Норвегии борется за медали. На данный момент команда находится на 3-м месте в таблице. Набрано 28 очков в 16 встречах.

    Во внутреннем первенстве у «Мольде» 8 побед, 4 ничьи и 4 поражения. В последних девяти матчах клуб уступил только два раза. Как сложится еврокубковый поединок?

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    • «Силькеборг» летом провел пять товарищеских матчей. Команда уступила в одном поединке. 12 июля «Силькеборг» проиграл «Вендсюсселю» со счетом 1:4.

    Ранее стартовал чемпионат Дании. «Силькеборг» в первом туре смог добиться победы. Клуб дома взял верх над «Сёндерюске» со счетом 1:0.

    Ставка: Победа «Мольде» за 1.49.

    «Панатинаикос» — «Ботев»

    Футбол. Лига Европы. Квалификация

    «Панатинаикос» в прошлом сезоне не слишком удачно выступил в чемпионате, но один трофей все-таки завоевал — команда выиграла Кубок Греции. Теперь клуб постарается успешно стартовать в еврокубках.

    В домашнем матче «Панатинаикос» является фаворитом. Ранее команда провела три товарищеских встречи. Стоит отметить, что в контрольных поединках «Панатинаикос» ни разу не уступил.

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    «Ботев» из Пловдива готовится к матчу в хорошем настроении. Ранее команда удачно стартовала в чемпионате. В гостях со счетом 3:1 был обыгран «Ботев» из Врацы.

    Прогнозы и ставки на футбол

    «Ботев» уже преодолел первый раунд квалификации. Команда по сумме двух встреч одолела «Марибор». Сможет ли «Ботев» преподнести сюрприз в Греции?

    Ставка: Обе не забьют за 1.80.

    «Брага» — «Маккаби» Петах-Тиква

    Футбол. Лига Европы. Квалификация

    «Брага» летом провела ряд контрольных матчей. В целом, клуб в каждой встрече радовал фанатов положительным результатом. Лишь 10 июля «Брага» разочаровала болельщиков, уступив «Морейренсе» со счетом 0:2.

    Теперь «Брага» начинает свой путь в еврокубках сезона-2024/25. В домашнем матче у команды вряд ли возникнут проблемы с «Маккаби». Букмекеры не сомневаются в успехе хозяев поля.

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    • «Маккаби» Петах-Тиква в минувшем сезоне стал обладателем Кубка Израиля. В финале команда взяла верх над «Хапоэлем» Беэр-Шева.

    15 июля «Маккаби» Петах-Тиква мог завоевать Суперкубок Израиля. Однако в решающем поединке клуб уступил «Маккаби» из Тель-Авива.

    Последние матчи с участием «Браги» были результативными. В трех предыдущих встречах пробивался ТБ 2.5. Высока вероятность, что предстоящий поединок также будет богат на забитые голы.

    Ставка: ТБ 2.5 гола за 1.45.

    Общий коэффициент — 3.88.

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    Экспресс дня 25 июля: прогноз, ставка (3.88), статистика, коэффициенты букмекеров на матч 25.07.2024. Экспресс. «Брага» проведет результативный домашний матч, «Мольде» одолеет «Силькеборг»
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