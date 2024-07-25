В очередном экспрессе рассмотрим предстоящие матчи в квалификации Лиги Европы. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

«Мольде» — «Силькеборг»

Футбол. Лига Европы. Квалификация

«Мольде» в чемпионате Норвегии борется за медали. На данный момент команда находится на 3-м месте в таблице. Набрано 28 очков в 16 встречах.

Во внутреннем первенстве у «Мольде» 8 побед, 4 ничьи и 4 поражения. В последних девяти матчах клуб уступил только два раза. Как сложится еврокубковый поединок?

«Силькеборг» летом провел пять товарищеских матчей. Команда уступила в одном поединке. 12 июля «Силькеборг» проиграл «Вендсюсселю» со счетом 1:4.

Ранее стартовал чемпионат Дании. «Силькеборг» в первом туре смог добиться победы. Клуб дома взял верх над «Сёндерюске» со счетом 1:0.

Ставка: Победа «Мольде» за 1.49.

«Панатинаикос» — «Ботев»

Футбол. Лига Европы. Квалификация

«Панатинаикос» в прошлом сезоне не слишком удачно выступил в чемпионате, но один трофей все-таки завоевал — команда выиграла Кубок Греции. Теперь клуб постарается успешно стартовать в еврокубках.

В домашнем матче «Панатинаикос» является фаворитом. Ранее команда провела три товарищеских встречи. Стоит отметить, что в контрольных поединках «Панатинаикос» ни разу не уступил.

«Ботев» из Пловдива готовится к матчу в хорошем настроении. Ранее команда удачно стартовала в чемпионате. В гостях со счетом 3:1 был обыгран «Ботев» из Врацы.

Прогнозы и ставки на футбол

«Ботев» уже преодолел первый раунд квалификации. Команда по сумме двух встреч одолела «Марибор». Сможет ли «Ботев» преподнести сюрприз в Греции?

Ставка: Обе не забьют за 1.80.

«Брага» — «Маккаби» Петах-Тиква Футбол. Лига Европы. Квалификация

«Брага» летом провела ряд контрольных матчей. В целом, клуб в каждой встрече радовал фанатов положительным результатом. Лишь 10 июля «Брага» разочаровала болельщиков, уступив «Морейренсе» со счетом 0:2.

Теперь «Брага» начинает свой путь в еврокубках сезона-2024/25. В домашнем матче у команды вряд ли возникнут проблемы с «Маккаби». Букмекеры не сомневаются в успехе хозяев поля.

«Маккаби» Петах-Тиква в минувшем сезоне стал обладателем Кубка Израиля. В финале команда взяла верх над «Хапоэлем» Беэр-Шева.

15 июля «Маккаби» Петах-Тиква мог завоевать Суперкубок Израиля. Однако в решающем поединке клуб уступил «Маккаби» из Тель-Авива.

Последние матчи с участием «Браги» были результативными. В трех предыдущих встречах пробивался ТБ 2.5. Высока вероятность, что предстоящий поединок также будет богат на забитые голы.

Ставка: ТБ 2.5 гола за 1.45.

Общий коэффициент — 3.88.