Стало известно, почему Мбаппе не включен в заявку «ПСЖ» на матч с «Ниццей»

Нападающий «ПСЖ»не попал в заявку командына матч 32-го тура Лиги 1 из-за из-за дискомфорта в задней поверхности бедра. Об этом сообщает журналист Дани Жил в социальной сети X (ранее Twitter).

Матч между «ПСЖ» и «Ниццей» состоится сегодня, 15 мая, и пройдет на стадионе «Альянц Ривьера». Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 мск. Напомним, ранее Мбаппе объявил об уходе из «ПСЖ» по завершении этого сезона.

За парижан Килиан выступал с 2018 года. За этот период он принял участие в 306 матчах во всех турнирах, в которых отметился 255 голами и 108 результативными передачами.

Календарь и таблица Лиги 1

Ранее в СМИ появлялась информация, что Мбаппе уже подписал контракт с мадридским «Реалом», рассчитанный до 2029 года.