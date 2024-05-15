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    Стало известно, почему Мбаппе не включен в заявку «ПСЖ» на матч с «Ниццей»

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    Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе не попал в заявку команды Луиса Энрике на матч 32-го тура Лиги 1 из-за из-за дискомфорта в задней поверхности бедра. Об этом сообщает журналист Дани Жил в социальной сети X (ранее Twitter).

    Килиан Мбаппе
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    Килиан Мбаппе

    Матч между «ПСЖ» и «Ниццей» состоится сегодня, 15 мая, и пройдет на стадионе «Альянц Ривьера». Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 мск. Напомним, ранее Мбаппе объявил об уходе из «ПСЖ» по завершении этого сезона.

    За парижан Килиан выступал с 2018 года. За этот период он принял участие в 306 матчах во всех турнирах, в которых отметился 255 голами и 108 результативными передачами.

    Календарь и таблица Лиги 1

    Ранее в СМИ появлялась информация, что Мбаппе уже подписал контракт с мадридским «Реалом», рассчитанный до 2029 года.

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