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    Президент «Урала» призвал стыковые матчи в РПЛ

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    Президент «Урала» Григорий Иванов высказался о возможном сокращении числа участников стыковых матчей за право выступать в РПЛ.

    Григорий Иванов
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    Григорий Иванов

    «Какая разница выступал наш клуб за эту инициативу или нет? В любом случае, такое решение будет правильным — не могут четыре команды бороться за сохранение в лиге, состоящей из 16 клубов. Это неправильно!

    Я бы вообще отменил переходные матчи — они ни к чему не приводят. Та же "Алания" или другие команды не могут получить лицензию для участия в РПЛ. Для чего тогда проводить стыки?

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    • Не надо делать как в Англии или Испании, нам просто надо самим принять решение. Если в следующем сезоне примут такое решение, то я буду считать его полностью здравым!», — приводит слова Иванова Sport24.

    Календарь и таблица РПЛ

    «Урал» занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ за два тура до финиша.

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