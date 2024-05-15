Президент «Урала» призвал стыковые матчи в РПЛ

Президент «Урала»высказался о возможном сокращении числа участников стыковых матчей за право выступать в РПЛ.

«Какая разница выступал наш клуб за эту инициативу или нет? В любом случае, такое решение будет правильным — не могут четыре команды бороться за сохранение в лиге, состоящей из 16 клубов. Это неправильно!

Я бы вообще отменил переходные матчи — они ни к чему не приводят. Та же "Алания" или другие команды не могут получить лицензию для участия в РПЛ. Для чего тогда проводить стыки?

Не надо делать как в Англии или Испании, нам просто надо самим принять решение. Если в следующем сезоне примут такое решение, то я буду считать его полностью здравым!», — приводит слова Иванова Sport24.

Календарь и таблица РПЛ

«Урал» занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ за два тура до финиша.