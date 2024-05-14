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    Аленичев: Проблема не в лимите, а в уровне российских футболистов

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    Бывший главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев высказался о лимите на легионеров в РПЛ.

    Дмитрий Аленичев
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    Дмитрий Аленичев

    По мнению Аленичева, РПЛ подходит нынешняя формула лимита на иностранных футболистов. В заявке команды не может быть более 14 легионеров и не более восьми из них могут выходить на поле одновременно.

    «А почему нет, если играют качественные легионеры? Тот же "Сочи" как усилился — я был впечатлен их игрой. В том же "Оренбурге" хорошие легионеры.

    И это я не говорю про наши топ-клубы. В плане зрелищности нынешние легионеры помогают РПЛ — я только за.

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    • Восемь иностранцев на поле — это нормально. А если русские будут сильнее, то они и будут играть. Тренер же сам себе не враг. Если условный Иванов будет сильнее условного Клаудиньо, будет играть русский футболист.

    Проблема не в лимите, а в уровне наших футболистов», — приводит слова Аленичева Sport24.

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