Владелец «Челси»: Мы не тратим деньги, мы инвестируем

Владелецрассказал о рекордных для клуба тратах за последние несколько лет.

«Мы не тратим деньги, мы инвестируем в игроков, и эти игроки продолжают сохранять свою ценность.

Да, я утверждаю, что инвестиции, сделанные в "Челси", сохранили свою ценность», — приводит слова Боули журналист Фабрицио Романо.

Напомним, что за последние 3 трансферных окна «Челси» потратил около 1 млрд. евро, установив рекорд по самому дорогому трансферу в истории Премьер-лиги. «Синие» подписали полузащитника Мойсеса Кайседо, заплатив «Брайтону» 133 млн. евро.