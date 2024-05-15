Владелец «Челси»: Мы не тратим деньги, мы инвестируем

Тодд Боули — владелец «Челси» Фото: globallookpress.com
«Мы не тратим деньги, мы инвестируем в игроков, и эти игроки продолжают сохранять свою ценность.
Да, я утверждаю, что инвестиции, сделанные в "Челси", сохранили свою ценность», — приводит слова Боули журналист Фабрицио Романо.
Напомним, что за последние 3 трансферных окна «Челси» потратил около 1 млрд. евро, установив рекорд по самому дорогому трансферу в истории Премьер-лиги. «Синие» подписали полузащитника Мойсеса Кайседо, заплатив «Брайтону» 133 млн. евро.