Чжан
Чжичжэнь третий раз в карьере сыграет в основной сетке британского мэйджора.
В двух предыдущих случаях ему не удалось пройти первый круг. На этот раз китайский теннисист может рассчитывать на другой результат.
Чжан дошел до полуфинала на недавнем турнире в немецком Галле. Главным событием стала его победа над Даниилом Медведевым (6:3, 2:6, 7:6) во втором круге. В решающей партии россиянин вел с брейком, но в итоге представитель Поднебесной совершил камбэк.
После этого Чжан выиграл у американца Кристофера Юбэнкса, а в 1/2-й его остановил Янник Синнер. Но надо отдать должное Чжичжэню, он очень достойно провел матч против первой ракетки мира.
Жанвье
Максим тем времнем впервые в карьере оказался в основной сетке Уимблдона.
Жанвье — автор главной сенсации в квалификации. В решаюющем раунде он переиграл своего талантливого соотечественника Джованни Мпетши-Перрикара (6:7, 7:5, 7:6, 7:6).
В остальных матчах отбора 225-я ракетка мира переиграл тайваньского теннисиста Хсю Ю-Хсиоу и американца Эмилио Наву.
Для 27-летнего Жанвье это невероятный успех: до прошлой недели он провел на траве лишь четыре матча, в которых одержал одну победу.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Чжана в этом матче можно поставить за 1.18, победу Жанвье букмекеры предлагают за 4.75.
Прогноз: в прошлом году китаец обыграл француза на грунте в Лионе со счетом 7:6, 6:2. Скорее всего, как минимум один тай-брейк будет и в предстоящем матче, но при этом Чжан вполне может хватить для выхода в следующий раунд трех сетов.
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Рекомендуемая ставка: победа Чжана в трех сетах за 2.32.