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    Чжан дожмет 225-ю ракетку мира только в пятом сете?

    Чжан — Жанвье. Ставка (к. 2.32) и прогноз на Уимблдон 1 июля 2024 года

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    Прогноз и ставки на Чжан — Жанвье
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    Чжичжэнь Чжан
    Китаец Чжичжэнь Чжан сыграет против француза Максима Жанвье в первом круге Уимблдона. Матч пройдет 1 июля, начало — в 14:30 мск. Ставка и прогноз на матч Чжан — Жанвье, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Чжан

    Чжичжэнь третий раз в карьере сыграет в основной сетке британского мэйджора.

    В двух предыдущих случаях ему не удалось пройти первый круг. На этот раз китайский теннисист может рассчитывать на другой результат.

    Чжан дошел до полуфинала на недавнем турнире в немецком Галле. Главным событием стала его победа над Даниилом Медведевым (6:3, 2:6, 7:6) во втором круге. В решающей партии россиянин вел с брейком, но в итоге представитель Поднебесной совершил камбэк.

    Прогнозы и ставки на Уимблдон

    После этого Чжан выиграл у американца Кристофера Юбэнкса, а в 1/2-й его остановил Янник Синнер. Но надо отдать должное Чжичжэню, он очень достойно провел матч против первой ракетки мира.

    Жанвье

    Максим тем времнем впервые в карьере оказался в основной сетке Уимблдона.

    Жанвье — автор главной сенсации в квалификации. В решаюющем раунде он переиграл своего талантливого соотечественника Джованни Мпетши-Перрикара (6:7, 7:5, 7:6, 7:6).

    В остальных матчах отбора 225-я ракетка мира переиграл тайваньского теннисиста Хсю Ю-Хсиоу и американца Эмилио Наву.

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    Для 27-летнего Жанвье это невероятный успех: до прошлой недели он провел на траве лишь четыре матча, в которых одержал одну победу.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Чжана в этом матче можно поставить за 1.18, победу Жанвье букмекеры предлагают за 4.75.

    Прогноз: в прошлом году китаец обыграл француза на грунте в Лионе со счетом 7:6, 6:2. Скорее всего, как минимум один тай-брейк будет и в предстоящем матче, но при этом Чжан вполне может хватить для выхода в следующий раунд трех сетов.

    Рекомендуемая ставка: победа Чжана в трех сетах за 2.32.

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    Чжан — Жанвье: прогноз, ставка (2.32), статистика, коэффициенты матча 01.07.2024. Прогнозы на теннис. Чжан дожмет 225-ю ракетку мира только в пятом сете?
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