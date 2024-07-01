Шевченко
Как и в прошлом году, Саше не пришлось играть в квалификации, теперь он входит в топ-60, но есть подозрение, что на этот раз он тоже не выиграет ни одного матча.
На неделе перед британским мэйджором представитель Казахстана провел два выставочных матча — проиграл Хуберту Хуркачу и Александру Бублику.
На турнире на Мальорке Шевченко выиграл в первом круге у француза Констана Лестьенна, после чего уступил чилийцу Алехандро Табило (3:6, 2:6).
В немецком Галле результат получился еще хуже: Шевченко проиграл на старте квалификации австралийцу Максу Перселлу.
Эмбер
Юго в середине июня дошел до полуфинале в нидерландском Хертогенбосе, где уступил австралийцу Алексу Де Минору.
Но два следующих турнира на траве французский теннисист провел слабо.
В Лондоне Эмбер проиграл в первом круге итальянцу Маттео Арнальди, а на Мальорке уступил испанцу Роберто Баутисте-Агуту.
Лучшим результатом Эмбера на Уимблдоне пока остается выход в четвертый круг в 2019 году. А в 2023-м Юго не прошел первый раунд, проиграв австралийцу Джейсону Кублеру.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Шевченков в этом матче можно поставить за 6.05, победу Эмбера букмекеры предлагают за 1.12.
Прогноз: в прошлом году Саша проиграл французу в финале турнира в Меце со счетом 3:6, 3:6. Скорее всего, в предстоящем матче у Юго тоже не будет серьезных проблем. На траве Шевченко тяжеловато без классной первой подачи.
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Рекомендуемая ставка: победа Эмбера в трех сетах за 2.04.