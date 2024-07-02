Карацев
Аслан после травмы колена до сих пор выиграл лишь один матч и уже успел скатиться в конец первой сотни рейтинга.
В единственном в этом месяце матче на траве российский теннисист проиграл австралийцу Джеймсу Дакворту в квалификации турнира в немецком Галле.
В прошлом году Карацев перед Уимблдоном сыграл в Штутгарте и Галле. Пусть и не очень удачно, но тогда ему хотя бы удалось получить соревновательную практику.
На британском мэйджоре в 2023-м Карацев после победы над французом Люкой Ван Ашем проиграл россиянину Андрею Рублеву.
Хачанов
Карен в последнее время тоже не впечатляет. Недавние результаты стали неприятным сюрпризом.
Главный провал случился на Открытом чемпионате Франции. Во втором круге Хачанов сенсационно проиграл австралийцу словаку Йозефу Ковалику. Соперник ушел с 0-2 по сетам.
В июне Хачанов провалил турниры в Хертогенбосе и Лондоне, проиграв австралийцу Александру Вукичу и американцу Себастьяну Корде соответственно.
В прошлом году Карен не играл на Уимблдоне из-за травмы, а в 2021-м он показал свой лучший результат на британском мэйджоре — дошел до четвертьфинала.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Карацева в этом матче можно поставить за 4.45, победу Хачанова букмекеры предлагают за 1.21.
Прогноз: Карен, конечно, фаворит, но не настолько явный. Аслан вполне способен застать соперника врасплох, если будет стабильно подавать первым мячом.
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Рекомендуемая ставка: победа Карацева с форой по сетам (+1,5) за 2.57.