Россияне Карен Хачанов и Аслан Карацев встретятся в первом круге Уимблдона. Матч пройдет 2 июля, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Карацев — Хачанов, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Карацев

Аслан после травмы колена до сих пор выиграл лишь один матч и уже успел скатиться в конец первой сотни рейтинга.

В единственном в этом месяце матче на траве российский теннисист проиграл австралийцу Джеймсу Дакворту в квалификации турнира в немецком Галле.

В прошлом году Карацев перед Уимблдоном сыграл в Штутгарте и Галле. Пусть и не очень удачно, но тогда ему хотя бы удалось получить соревновательную практику.

Прогнозы и ставки на Уимблдон

На британском мэйджоре в 2023-м Карацев после победы над французом Люкой Ван Ашем проиграл россиянину Андрею Рублеву.

Хачанов

Карен в последнее время тоже не впечатляет. Недавние результаты стали неприятным сюрпризом.

Главный провал случился на Открытом чемпионате Франции. Во втором круге Хачанов сенсационно проиграл австралийцу словаку Йозефу Ковалику. Соперник ушел с 0-2 по сетам.

В июне Хачанов провалил турниры в Хертогенбосе и Лондоне, проиграв австралийцу Александру Вукичу и американцу Себастьяну Корде соответственно.

В прошлом году Карен не играл на Уимблдоне из-за травмы, а в 2021-м он показал свой лучший результат на британском мэйджоре — дошел до четвертьфинала.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Карацева в этом матче можно поставить за 4.45, победу Хачанова букмекеры предлагают за 1.21.

Прогноз: Карен, конечно, фаворит, но не настолько явный. Аслан вполне способен застать соперника врасплох, если будет стабильно подавать первым мячом.

Рекомендуемая ставка: победа Карацева с форой по сетам (+1,5) за 2.57.