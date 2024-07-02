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    Хачанов проиграет Карацеву?

    Карацев — Хачанов. Ставка (к. 2.57) и прогноз на Уимблдон 2 июля 2024 года

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    Прогноз и ставки на Карацев — Хачанов
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    Карен Хачанов
    Россияне Карен Хачанов и Аслан Карацев встретятся в первом круге Уимблдона. Матч пройдет 2 июля, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Карацев — Хачанов, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Карацев

    Аслан после травмы колена до сих пор выиграл лишь один матч и уже успел скатиться в конец первой сотни рейтинга.

    В единственном в этом месяце матче на траве российский теннисист проиграл австралийцу Джеймсу Дакворту в квалификации турнира в немецком Галле.

    В прошлом году Карацев перед Уимблдоном сыграл в Штутгарте и Галле. Пусть и не очень удачно, но тогда ему хотя бы удалось получить соревновательную практику.

    Прогнозы и ставки на Уимблдон

    На британском мэйджоре в 2023-м Карацев после победы над французом Люкой Ван Ашем проиграл россиянину Андрею Рублеву.

    Хачанов

    Карен в последнее время тоже не впечатляет. Недавние результаты стали неприятным сюрпризом.

    Главный провал случился на Открытом чемпионате Франции. Во втором круге Хачанов сенсационно проиграл австралийцу словаку Йозефу Ковалику. Соперник ушел с 0-2 по сетам.

    В июне Хачанов провалил турниры в Хертогенбосе и Лондоне, проиграв австралийцу Александру Вукичу и американцу Себастьяну Корде соответственно.

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    В прошлом году Карен не играл на Уимблдоне из-за травмы, а в 2021-м он показал свой лучший результат на британском мэйджоре — дошел до четвертьфинала.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Карацева в этом матче можно поставить за 4.45, победу Хачанова букмекеры предлагают за 1.21.

    Прогноз: Карен, конечно, фаворит, но не настолько явный. Аслан вполне способен застать соперника врасплох, если будет стабильно подавать первым мячом.

    Рекомендуемая ставка: победа Карацева с форой по сетам (+1,5) за 2.57.

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    Карацев — Хачанов: прогноз, ставка (2.57), статистика, коэффициенты матча 02.07.2024. Прогнозы на теннис. Хачанов проиграет Карацеву?
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