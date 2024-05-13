ФутболХоккейЧМ-2024ТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Новак ДжоковичДжокович получил по голове и проиграл, Надаль узнал свой уровень, а Тим объявил о завершении карьеры
  • 12:18
    • В «Локомотиве» ответили на вопрос о будущем Дзюбы
    Все новости спорта

    Виктор Са: Ивич — отличный тренер, но в футболе все происходит очень быстро

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Краснодар
    Нападающий «Краснодара» Виктор Са назвал Владимира Ивича отличным тренером, подчеркнув, что сейчас команда должна адаптироваться к требованиям Мурада Мусаева.

    Владимир Ивич
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Владимир Ивич

    «Я поработал с Ивичем всего месяц. Владимир — отличный тренер, но в футболе все происходит очень быстро. Сейчас пришел Мусаев, мы должны адаптироваться, взять на себя ответственность и постараться сделать то, что он просит», — сказал Са Sport24.

    Календарь и таблица РПЛ

    «Краснодар» отправил Ивича в отставку в начала марта, назначив Мусаева исполняющим обязанности главного тренера до конца сезона. За два тура до завершения чемпионата России «быки» занимают третье место, отставая от лидера «Динамо» на 3 очка.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • У «Барсы» будут проблемы в матче с командой Захаряна?
  • «Барселона» — «Реал Сосьедад». Прогноз и ставки
  • 2.34
    •
  • «Ливерпуль» проиграет на поле «Астон Виллы»?
  • «Астон Вилла» — «Ливерпуль». Прогноз и ставки
  • 2.46
    •
  • Медведев легко обыграет протеже Джоковича?
  • Медьедович — Медведев. Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.57
  • Экспресс дня 13 мая
  • Сегодня в 22:00
    •  2.34
  • Прогноз на матч Барселона — Реал Сосьедад
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.46
  • Прогноз на матч Астон Вилла — Ливерпуль
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Медьедович — Медведев
  • Теннис
  • Сегодня в 20:00
    •  1.96
  • Прогноз на матч Фиорентина — Монца
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.88
  • Прогноз на матч Мюллер — Рублев
  • Теннис
  • Сегодня в 14:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Тоттенхэм — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  3.40
  • Прогноз на матч Балтика — Спартак
  • Футбол
  • Завтра в 20:45
    •  1.85
  • Прогноз на матч Жирона — Вильярреал
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024Кубок Америки-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры