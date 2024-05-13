Виктор Са: Ивич — отличный тренер, но в футболе все происходит очень быстро

Нападающий «Краснодара»назвалотличным тренером, подчеркнув, что сейчас команда должна адаптироваться к требованиям

«Я поработал с Ивичем всего месяц. Владимир — отличный тренер, но в футболе все происходит очень быстро. Сейчас пришел Мусаев, мы должны адаптироваться, взять на себя ответственность и постараться сделать то, что он просит», — сказал Са Sport24.

Календарь и таблица РПЛ

«Краснодар» отправил Ивича в отставку в начала марта, назначив Мусаева исполняющим обязанности главного тренера до конца сезона. За два тура до завершения чемпионата России «быки» занимают третье место, отставая от лидера «Динамо» на 3 очка.