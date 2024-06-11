Анна Блинкова
Последние турниры, где участвовала Блинкова, завершались для нее максимально быстро, а сама Анна не может нащупать свой прошлогодний теннис.
За десять последних матчей она выиграла всего лишь два раза, а на старте «Ролан Гаррос» она уступила соотечественнице Аванесян.
Причиной такой слабых результатов может быть травма, которая не позволила Анне доиграть матч первого круга в Риме против американки Коллинз.
Хочется верить, что травяной сезон для россиянки сложится куда удачнее, нежели грунтовый, а соперница для первого круга более, чем проходимая.
Эмина Бектас
Достижения по карьере у Бектас весьма скоромны, но это не значит, что она не может обыграть вообще никого.
Хоть у американки и нет грандиозных побед, но на внутренних ITF турнирах в пределах США она на постоянном слуху.
Перед самым стартом «Ролан Гарос» Эмина даже смогла победить на 75-тысячнике в Японии. Обыграв австрийку Родионову в матче за титул
С Блинковой будет тяжело, но американки традиционно плохо адаптируются к траве, поэтому вероятность проиграть уже в первом круге довольно велика.
Прогноз и ставка
Букмекеры верят в россиянку в этом поединке: победа Блинковой — 1.68, победа Бектас — 2.22.
Прогноз: Победа Блинковой видится более вероятной
- 1.88Мертенс — Осака: прогноз и ставкаСегодня в 13:30
- 1.77Ван Эйтванк — Самсонова: прогноз и ставкаСегодня в 17:00
- 2.35Таусон — Нимайер: прогноз и ставкаСегодня в 17:30
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Ставка: П1 за 1.68.
Альтернативный прогноз: Для двух теннисисток не получится простой игры
Альтернативная ставка: ТБ 24 с коэффициентом 2.19.