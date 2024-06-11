ФутболЕвро-2024ХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Джуд БеллингемОт триумфа «Реала» до проклятья Кейна: победители и неудачники клубного сезона 2023/24 Албанец Мирлинд Даку будет на Евро-2024 представлять РПЛНа пути к Евро. Левандовский рискует пропустить Евро-2024, «Матч ТВ» и OKKO назвали комментаторов, Даку будет отстаивать честь РПЛ Альваро Мората может перейти в «Ювентус» Трансферный дайджест. 4-10 июня
  • 23:49
    • Нидерланды разгромили Исландию, Польша победила Турцию
  • 22:12
    • Прошла жеребьевка Пути РПЛ Кубка России сезона-2024/2025
  • 22:05
    • Генеральный директор «Химок»: Как можно уволить Талалаева, если он в отпуске
  • 00:20
    • Гана победила Южную Африку, Гвинея уступила Мозамбику
    Все новости спорта

    Блинкова уже видит себя во втором круге?

    Блинкова — Бектас. Ставка (к. 1.68) и прогноз на матч в Хертогенбосе 11 июня 2024 года

    Прогнозы на теннис Прогнозы на WTA Прогнозы на Анна Блинкова
    Прогноз и ставки на Блинкова — Бектас
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Анна Блинкова
    Россиянка Анна Блинкова и американка Эмина Бектас встретятся в первом круге турнира в Хертогенбосе. Матч пройдет 11 июня, начало — в 13:30 мск. Блинкова — Бектас: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

    Анна Блинкова

    Последние турниры, где участвовала Блинкова, завершались для нее максимально быстро, а сама Анна не может нащупать свой прошлогодний теннис.

    За десять последних матчей она выиграла всего лишь два раза, а на старте «Ролан Гаррос» она уступила соотечественнице Аванесян.

    Причиной такой слабых результатов может быть травма, которая не позволила Анне доиграть матч первого круга в Риме против американки Коллинз.

    Хочется верить, что травяной сезон для россиянки сложится куда удачнее, нежели грунтовый, а соперница для первого круга более, чем проходимая.

    Эмина Бектас

    Достижения по карьере у Бектас весьма скоромны, но это не значит, что она не может обыграть вообще никого.

    Прогнозы на теннис

    Хоть у американки и нет грандиозных побед, но на внутренних ITF турнирах в пределах США она на постоянном слуху.

    Перед самым стартом «Ролан Гарос» Эмина даже смогла победить на 75-тысячнике в Японии. Обыграв австрийку Родионову в матче за титул

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis

    С Блинковой будет тяжело, но американки традиционно плохо адаптируются к траве, поэтому вероятность проиграть уже в первом круге довольно велика.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в россиянку в этом поединке: победа Блинковой — 1.68, победа Бектас — 2.22.

    Прогноз: Победа Блинковой видится более вероятной

    Ставка: П1 за 1.68.

    Альтернативный прогноз: Для двух теннисисток не получится простой игры

    Альтернативная ставка: ТБ 24 с коэффициентом 2.19.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.88
  • Прогноз на матч Флорида — Эдмонтон
  • Хоккей
  • Сегодня в 03:00
    •  2.19
  • Прогноз на матч Атлетико Рафаэла — Эстудиантес Рио-Куарто
  • Футбол
  • Сегодня в 03:10
    •  2.12
  • Прогноз на матч Спорт Ресифи — Пайсанду
  • Футбол
  • Сегодня в 03:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч Жабер — Осорио-Серрано
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч Френх — Хибино
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  1.99
  • Прогноз на матч Мария — Аранго
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Дакворт — Эрбер
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  2.18
  • Прогноз на матч Музетти — Мпешти-Перрикар
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Меньшик — Брауэр
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  2.03
  • Прогноз на матч Монголия — Камбоджа
  • Футбол
  • Сегодня в 12:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Япония — Сирия
  • Футбол
  • Сегодня в 13:14
    •  1.88
  • Прогноз на матч Мертенс — Осака
  • Теннис
  • Сегодня в 13:30
    •  2.16
  • Прогноз на матч Юбэнкс — Накашима
  • Теннис
  • Сегодня в 13:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Раонич — Томпсон
  • Теннис
  • Сегодня в 13:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Блинкова — Бектас. Россиянка Анна Блинкова и американка Эмина Бектас встретятся в первом круге турнира в Хертогенбосе. Матч пройдет 11 июня, начало — в 13:30 мск. / Ставка и прогноз на матч Блинкова — Бектас с коэффициентом 1.68.
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры