Россиянка Анна Блинкова и американка Эмина Бектас встретятся в первом круге турнира в Хертогенбосе. Матч пройдет 11 июня, начало — в 13:30 мск. Блинкова — Бектас: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Анна Блинкова

Последние турниры, где участвовала Блинкова, завершались для нее максимально быстро, а сама Анна не может нащупать свой прошлогодний теннис.

За десять последних матчей она выиграла всего лишь два раза, а на старте «Ролан Гаррос» она уступила соотечественнице Аванесян.

Причиной такой слабых результатов может быть травма, которая не позволила Анне доиграть матч первого круга в Риме против американки Коллинз.

Хочется верить, что травяной сезон для россиянки сложится куда удачнее, нежели грунтовый, а соперница для первого круга более, чем проходимая.

Эмина Бектас

Достижения по карьере у Бектас весьма скоромны, но это не значит, что она не может обыграть вообще никого.

Прогнозы на теннис

Хоть у американки и нет грандиозных побед, но на внутренних ITF турнирах в пределах США она на постоянном слуху.

Перед самым стартом «Ролан Гарос» Эмина даже смогла победить на 75-тысячнике в Японии. Обыграв австрийку Родионову в матче за титул

С Блинковой будет тяжело, но американки традиционно плохо адаптируются к траве, поэтому вероятность проиграть уже в первом круге довольно велика.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в россиянку в этом поединке: победа Блинковой — 1.68, победа Бектас — 2.22.

Прогноз: Победа Блинковой видится более вероятной

Ставка: П1 за 1.68.

Альтернативный прогноз: Для двух теннисисток не получится простой игры

Альтернативная ставка: ТБ 24 с коэффициентом 2.19.