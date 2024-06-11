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    Мертенс навяжет борьбу японке?

    Мертенс — Осака. Ставка (к. 1.88) и прогноз на матч в Хертогенбосе 11 июня 2024 года

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    Прогноз и ставки на Мертенс — Осака
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    Элиза Мертенс
    Голландка Элиза Мертенс и японка Наоми Осака встретятся в первом круге турнира в Хертогенбосе. Матч пройдет 11 июня, начало — в 13:30 мск. Мертенс — Осака: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

    Элиза Мертенс

    С начала этого года Мертенс немного упала в текущем рейтинге, хотя серьезных сбоев по игре у неё не наблюдалось.

    Если у Элизы прекрасное настроение и все в порядке со здоровьем, то с ней соревноваться неимоверно тяжело.

    В Париже ей удалось добраться до третьего круга соревнований, где бельгийка уступила Рыбакиной, но варианты перевернуть у неё были.

    На почти домашнем турнире Мертенс, вроде как, и не прочь продемонстрировать сильный теннис, но противостоять ей в первом круге будет сама Осака, которая набирает форму стремительными темпами.

    Наоми Осака

    Все уже заждались действительно топовых результатов от Осаки, но не все происходит стремительно.

    Прогнозы на теннис

    С начала этого года Наоми уже напоминала саму себя двух годичной давности, но только отрезками, а в Париже вполне могла произойти сенсация, до которой японке не хватило одного очка.

    Осака вполне могла прервать беспроигрышную серию Свентек на кортах в Париже, но ей не хватило совсем чуть-чуть.

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    Хочется надеяться, что в Нидерландах на траве бывшая первая ракетка мира продемонстрирует сравнимый по качеству теннис, которой был на грунте во Франции.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в японку в этом поединке: победа Мертенс — 2.60, победа Осаки — 1.50.

    Прогноз: Осака видится более реальной претенденткой на победу

    Ставка: Ф2 (-3) за 1.88.

    Альтернативный прогноз: Мертенс не сможет ничего противопоставить набирающей обороты азиатке

    Альтернативная ставка: ТМ 21 с коэффициентом 2.13.

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    Мертенс — Осака. Голландка Элиза Мертенс и японка Наоми Осака встретятся в первом круге турнира в Хертогенбосе. Матч пройдет 11 июня, начало — в 13:30 мск. / Ставка и прогноз на матч Мертенс — Осака с коэффициентом 1.88.
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