Голландка Элиза Мертенс и японка Наоми Осака встретятся в первом круге турнира в Хертогенбосе. Матч пройдет 11 июня, начало — в 13:30 мск. Мертенс — Осака: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Элиза Мертенс

С начала этого года Мертенс немного упала в текущем рейтинге, хотя серьезных сбоев по игре у неё не наблюдалось.

Если у Элизы прекрасное настроение и все в порядке со здоровьем, то с ней соревноваться неимоверно тяжело.

В Париже ей удалось добраться до третьего круга соревнований, где бельгийка уступила Рыбакиной, но варианты перевернуть у неё были.

На почти домашнем турнире Мертенс, вроде как, и не прочь продемонстрировать сильный теннис, но противостоять ей в первом круге будет сама Осака, которая набирает форму стремительными темпами.

Наоми Осака

Все уже заждались действительно топовых результатов от Осаки, но не все происходит стремительно.

Прогнозы на теннис

С начала этого года Наоми уже напоминала саму себя двух годичной давности, но только отрезками, а в Париже вполне могла произойти сенсация, до которой японке не хватило одного очка.

Осака вполне могла прервать беспроигрышную серию Свентек на кортах в Париже, но ей не хватило совсем чуть-чуть.

Хочется надеяться, что в Нидерландах на траве бывшая первая ракетка мира продемонстрирует сравнимый по качеству теннис, которой был на грунте во Франции.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в японку в этом поединке: победа Мертенс — 2.60, победа Осаки — 1.50.

Прогноз: Осака видится более реальной претенденткой на победу

Ставка: Ф2 (-3) за 1.88.

Альтернативный прогноз: Мертенс не сможет ничего противопоставить набирающей обороты азиатке

Альтернативная ставка: ТМ 21 с коэффициентом 2.13.