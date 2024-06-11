Элиза Мертенс
С начала этого года Мертенс немного упала в текущем рейтинге, хотя серьезных сбоев по игре у неё не наблюдалось.
Если у Элизы прекрасное настроение и все в порядке со здоровьем, то с ней соревноваться неимоверно тяжело.
В Париже ей удалось добраться до третьего круга соревнований, где бельгийка уступила Рыбакиной, но варианты перевернуть у неё были.
На почти домашнем турнире Мертенс, вроде как, и не прочь продемонстрировать сильный теннис, но противостоять ей в первом круге будет сама Осака, которая набирает форму стремительными темпами.
Наоми Осака
Все уже заждались действительно топовых результатов от Осаки, но не все происходит стремительно.
С начала этого года Наоми уже напоминала саму себя двух годичной давности, но только отрезками, а в Париже вполне могла произойти сенсация, до которой японке не хватило одного очка.
Осака вполне могла прервать беспроигрышную серию Свентек на кортах в Париже, но ей не хватило совсем чуть-чуть.
Хочется надеяться, что в Нидерландах на траве бывшая первая ракетка мира продемонстрирует сравнимый по качеству теннис, которой был на грунте во Франции.
Прогноз и ставка
Букмекеры верят в японку в этом поединке: победа Мертенс — 2.60, победа Осаки — 1.50.
Прогноз: Осака видится более реальной претенденткой на победу
- 1.68Блинкова — Бектас: прогноз и ставкаСегодня в 13:30
- 1.77Ван Эйтванк — Самсонова: прогноз и ставкаСегодня в 17:00
- 2.35Таусон — Нимайер: прогноз и ставкаСегодня в 17:30
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Ставка: Ф2 (-3) за 1.88.
Альтернативный прогноз: Мертенс не сможет ничего противопоставить набирающей обороты азиатке
Альтернативная ставка: ТМ 21 с коэффициентом 2.13.