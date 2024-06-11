Бельгийка Элисон Ван Эйтванк и россиянка Людмила Самсонова встретятся в первом круге турнира в Хертогенбосе. Матч пройдет 11 июня, начало — в 17:00 мск. Ван Эйтванк — Самсонова: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Алисон ван Эйтванк

Задавать вопросы Эйтванк относительно её места в конце третьей сотни рейтинга по меньшей мере некорректно.

Бельгийская спортсменка осенью прошлого года получила очередную травму и почти полгода оставалась без игровой практики.

Однако на прошлой неделе бельгийка внезапно победила на соревновании в Сурбитоне и отлично готова к тому, чтобы продолжать побеждать на траве.

Бельгийку не сильно будет радовать тот факт, что играть ей в первом круге против сильной россиянки Самсоновой, которая явно не в лучшем настроении.

Людмила Самсонова

Перед началом «Ролан Гаррос» на удачное выступление Самсоновой ставило много экспертов, но Людмила не оправдала возложенных на неё ожиданий.

Прогнозы на теннис

До третьего круга россиянка добралась без особы проблем, а там на её пути встретилась куражная итальянка Кочиаретто.

Людмила проиграла Элизабетте по всем статьям и по делу очень сильно расстроилась. У неё было время для осознания раннего вылета на статусном турнире.

Играть в теннис россиянка умеет на любом покрытии, поэтому её далекому проходу по дистанции на голландских кортах никто не удивится.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в россиянку в этом поединке: победа Ван Эйтванк — 2.74, победа Самсоновой — 1.46.

Прогноз: Самсонова легко добудет проход в следующий раунд

Ставка: Ф2 (-3) за 1.77.

Альтернативный прогноз: Матч будет проходить под полную диктовку россиянки

Альтернативная ставка: ТМ 21 с коэффициентом 2.03.