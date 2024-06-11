Гана победила Южную Африку, Гвинея уступила Мозамбику

Подошли к концу еще три матча четвертого тура африканской зоны в отборе на чемпионат мира 2026 года.

В группе А Буркина-Фасо и Сьерра-Леоне сыграли вничью со счетом 2:2.

У хозяев забивали Данго Оуттара (41-я) и Лассина Траоре (45-я), у гостей отличились Аугустус Карозо (58-я) и Амаду Бакайоко (88-я).

Команды делят 3-4-е места с 5 очками.

Гана победила Центральную Африку со счетом 4:3 в группе I.

Хет-трик в этом матче сделал опытный Андре Айю (6-я, 60-я, 69-я), также забивал Ишахаку Фатаву (62-я). За гостей дубль сделал Луи Мафута (11-я, 41-я).

Гана лидирует в группе с 9 очками. ЦАР с 4 очками на пятой строчке.

В группе G Гвинея неожиданно проиграла Мозамбику — 0:1.

Единственный мяч на 90+3-й минуте с пенальти забили Жени Катамо.

Мозамбик вышел на второе место с 9 очками. Гвинея идет с 6 очками на 4-й позиции.