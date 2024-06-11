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    Гана победила Южную Африку, Гвинея уступила Мозамбику

    Футбол ЧМ-2026 Сборная Ганы Сборная Гвинеи
    Подошли к концу еще три матча четвертого тура африканской зоны в отборе на чемпионат мира 2026 года.

    Андрей Айю
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    Андрей Айю

    В группе А Буркина-Фасо и Сьерра-Леоне сыграли вничью со счетом 2:2.

    У хозяев забивали Данго Оуттара (41-я) и Лассина Траоре (45-я), у гостей отличились Аугустус Карозо (58-я) и Амаду Бакайоко (88-я).

    Команды делят 3-4-е места с 5 очками.

    Гана победила Центральную Африку со счетом 4:3 в группе I.

    Хет-трик в этом матче сделал опытный Андре Айю (6-я, 60-я, 69-я), также забивал Ишахаку Фатаву (62-я). За гостей дубль сделал Луи Мафута (11-я, 41-я).

    Гана лидирует в группе с 9 очками. ЦАР с 4 очками на пятой строчке.

    В группе G Гвинея неожиданно проиграла Мозамбику — 0:1.

    Единственный мяч на 90+3-й минуте с пенальти забили Жени Катамо.

    Мозамбик вышел на второе место с 9 очками. Гвинея идет с 6 очками на 4-й позиции.

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