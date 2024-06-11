ФутболЕвро-2024ХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Экспресс
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Сборная Испании — победитель Евро-2012Звезды континента. 10 лучших команд-участниц чемпионатов Европы всех времен Карлос АлькарасАлькарас выиграл «Ролан Гаррос»! Топ-10 событий главного турнира на грунте Джаред КаноннирДосрочное поражение Каноннира, быстрый нокаут от Рейеса. Обзор карда UFC Louisville
  • 17:45
    • Официально: Черников продлил контракт с «Краснодаром»
  • 18:15
    • Стало известно, кто будет комментировать первые матчи Евро-2024 на «Матч ТВ»
  • 16:48
    • В «Динамо» сообщили о продлении контракта с Дасой
  • 15:44
    • Сборная Польши назвала окончательный состав на Евро-2024
  • 13:53
    • Гвардиола высказался о возможном возвращении в «Барселону»
  • 13:26
    • Гвардиола отреагировал на слухи о возможном уходе Бернарду Силвы из «Ман Сити»
  • 13:07
    • «Краснодар» может подписать лидера «Крыльев Советов»
    Все новости спорта

    Украина обыграет Молдову, Ирландия создаст проблемы Португалии

    Экспресс дня 11 июня. Ставки и прогнозы на футбол

    Экспресс
    Прогноз и ставки на Экспресс дня 11 июня
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Сергей Ребров
    В очередном экспрессе рассмотрим предстоящие товарищеские матчи c участием национальных сборных. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

    Сан-Марино — Кипр

    Футбол. Товарищеский матч

    Сан-Марино забивает по большим праздникам, а добивается положительных результатов еще реже. Предстоящий матч вряд ли станет исключением. Возможно, дело не дойдет до разгрома, но Сан-Марино обязательно проиграет.

    Букмекеры не сомневаются в победе гостей. Сан-Марино последний товарищеский матч провел 5 июня. Команда уступила Словакии со счетом 0:4.

  • Роналду, Левандовский, Де Брейне, Нойер и еще 11 звезд, которые уйдут из сборной после Евро-2024
  • Настало время освободить место для молодежи
  • 06/06/2024

    • Киприоты в 2024 году сыграли три матча. У команды ни одной победы. Были зафиксированы два поражения и одна ничья.

    Кипр не уступил только Латвии. Товарищеский матч прошел 21 марта и закончился вничью 1:1. В предстоящем поединке киприоты должны наконец-то прервать серию неудач.

    Ставка: Победа Кипра с форой (-1.5) за 1.75.

    Молдова— Украина

    Футбол. Товарищеский матч

    Молдова не часто радует своих болельщиков победами в матчах с серьезными соперниками. Но иногда сборная добивается успехов. Можно вспомнить матч отбора Евро-2024, когда Молдова дома обыграла сборную Польши со счетом 3:2.

    В июне молдаване уже добились одной победы. 8 июня команда взяла верх над Кипром 3:2.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis

    Украина весной с трудом вышла на Евро-2024. Но цель все же была достигнута. Теперь команда Сергея Реброва готовится удачно выступить на континентальном первенстве.

    В июне Украина уже провела два товарищеских матча. Сборная уступила Польше, а также разошлась миром с Германией. В предстоящей встрече букмекеры не сомневаются в победе украинской команды.

    Ставка: Победа Украины за 1.45.

    Португалия — Ирландия

    Футбол. Товарищеский матч

    Португалия с Криштиану Роналду постарается снова побороться за титул. На групповой стадии команда сразится с Чехией, Грузией и Турцией. Португальцы вряд ли испытают проблемы в таком квартете.

    Июнь португальцы начали с уверенной победы над Финляндией (4:2). Но затем настроение сборной Португалии испортила команда Хорватия. «Шашечные» выиграли встречу со счетом 2:1.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Ирландцы не сыграют на Евро-2024, но команда может потрепать нервы любому сопернику. У Португалии не будет легкой прогулки. Ирландцы наверняка сделают ставку на насыщенную игру в обороне.

    Последний раз команды встречались друг с другом еще в 2021 году. Тогда Ирландия и Португалия разошлись миром (0:0).

    Ставка: Победа Ирландии с форой (+2.5) гола за 1.41.

    Общий коэффициент — 3.57.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.92
  • Прогноз на матч Медьедович — Марожан
  • Теннис
  • Сегодня в 17:30
    •  1.82
  • Прогноз на матч Чехия — Северная Македония
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.27
  • Прогноз на матч Дзеппьери — Чорич
  • Теннис
  • Сегодня в 21:30
    •  1.88
  • Прогноз на матч Нидерланды — Исландия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.95
  • Прогноз на матч Польша — Турция
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  5.08
  • Экспресс дня 10 июня
  • Сегодня в 21:45
    •  2.19
  • Прогноз на матч Гана — ЦАР
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  3.11
  • Прогноз на матч Вила Нова — Сеара
  • Футбол
  • Завтра в 01:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Флорида — Эдмонтон
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  2.19
  • Прогноз на матч Атлетико Рафаэла — Эстудиантес Рио-Куарто
  • Футбол
  • Завтра в 03:10
    •  2.12
  • Прогноз на матч Спорт Ресифи — Пайсанду
  • Футбол
  • Завтра в 03:30
    •  2.03
  • Прогноз на матч Монголия — Камбоджа
  • Футбол
  • Завтра в 12:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Раонич — Томпсон
  • Теннис
  • Завтра в 12:00
    •  3.30
  • Прогноз на матч Коболли — Штруфф
  • Теннис
  • Завтра в 12:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Экспресс дня 11 июня. В очередном экспрессе рассмотрим предстоящие товарищеские матчи c участием национальных сборных. / Ставка и прогноз на матч Экспресс дня 11 июня с коэффициентом 3.57.
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры