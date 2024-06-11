В очередном экспрессе рассмотрим предстоящие товарищеские матчи c участием национальных сборных. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

Сан-Марино — Кипр

Футбол. Товарищеский матч

Сан-Марино забивает по большим праздникам, а добивается положительных результатов еще реже. Предстоящий матч вряд ли станет исключением. Возможно, дело не дойдет до разгрома, но Сан-Марино обязательно проиграет.

Букмекеры не сомневаются в победе гостей. Сан-Марино последний товарищеский матч провел 5 июня. Команда уступила Словакии со счетом 0:4.

Киприоты в 2024 году сыграли три матча. У команды ни одной победы. Были зафиксированы два поражения и одна ничья.

Кипр не уступил только Латвии. Товарищеский матч прошел 21 марта и закончился вничью 1:1. В предстоящем поединке киприоты должны наконец-то прервать серию неудач.

Ставка: Победа Кипра с форой (-1.5) за 1.75.

Молдова— Украина

Футбол. Товарищеский матч

Молдова не часто радует своих болельщиков победами в матчах с серьезными соперниками. Но иногда сборная добивается успехов. Можно вспомнить матч отбора Евро-2024, когда Молдова дома обыграла сборную Польши со счетом 3:2.

В июне молдаване уже добились одной победы. 8 июня команда взяла верх над Кипром 3:2.

Украина весной с трудом вышла на Евро-2024. Но цель все же была достигнута. Теперь команда Сергея Реброва готовится удачно выступить на континентальном первенстве.

В июне Украина уже провела два товарищеских матча. Сборная уступила Польше, а также разошлась миром с Германией. В предстоящей встрече букмекеры не сомневаются в победе украинской команды.

Ставка: Победа Украины за 1.45.

Португалия — Ирландия

Футбол. Товарищеский матч

Португалия с Криштиану Роналду постарается снова побороться за титул. На групповой стадии команда сразится с Чехией, Грузией и Турцией. Португальцы вряд ли испытают проблемы в таком квартете.

Июнь португальцы начали с уверенной победы над Финляндией (4:2). Но затем настроение сборной Португалии испортила команда Хорватия. «Шашечные» выиграли встречу со счетом 2:1.

Прогнозы и ставки на футбол

Ирландцы не сыграют на Евро-2024, но команда может потрепать нервы любому сопернику. У Португалии не будет легкой прогулки. Ирландцы наверняка сделают ставку на насыщенную игру в обороне.

Последний раз команды встречались друг с другом еще в 2021 году. Тогда Ирландия и Португалия разошлись миром (0:0).

Ставка: Победа Ирландии с форой (+2.5) гола за 1.41.

Общий коэффициент — 3.57.