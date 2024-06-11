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    Греция не оставит шансов своему сопернику

    Мальта — Греция. Ставка (к. 1.95) и прогноз на футбол, товарищеский матч, 11 июня 2024 года

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    Греция
    11 июня в товарищеском матче сыграют сборные Мальты и Греции. Начало встречи — в 19:00 мск. Мальта — Греция: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

    Мальта

    Положение сборной: Мальта полностью провалила квалификацию на Евро-2024, заняв последнее 5-е место в своей группе без набранных очков.

    Хоть сборная так и не смогла набрать ни одного балла в отборе на чемпионате Европы, Мальта иногда цепляется за результаты в товарищеских матчах.

    Последние матчи: В прошедшей товарищеских встрече сборная крупно проиграла Чехии со счетом 1:7. До этого Мальта сыграла вничью с Беларусью (0:0).

    В последних 5-и матчах у сборной 2 ничейных результата и 3 поражения. За этот период Мальта пропустила 14 голов при 4-х забитых.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: Мальта далеко не самая мощная сборная, команда в основном никогда не считается фаворитом, иногда цепляясь за результат с равными соперниками.

    В последнем очном матче Мальта не проиграла Греции, закончив встречу вничью со счетом 2:2 в 2022-м году. В том матче сборная могла обыгрывать греков, но упустила победу на 86-й минуте.

    Греция

    Положение сборной: Греки заняли 3-е место (13 очков) в своей группе отбора на Евро-2024, выйдя в стыковые матчи за выход в основной этап турнира.

    Уже в полуфинале стыков Греция разгромила Казахстан со счетом 5:0. В финале сборная встретилась с Грузией и проиграла в серии пенальти (0:0, 4:2 по пен.), пролетя мимо основного этапа турнира.

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    • Последние матчи: В прошедшем контрольном поединке Греция проиграла Германии, пропустив решающий гол на 89-й минуте. До этого сборная также проиграла Грузии.

    В последних 5-и матчах во всех турнирах сборная по 2 раза выиграла и проиграла, а также однажды сыграла вничью. За этот период Греция забила 10 голов и 4 раза пропустила.

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    Состояние команды: Греция не очень хорошо выглядит в последнее время, хоть команда и неплохо держалась в последнем матче 7-го июня. Несмотря на это, в предстоящем матче греки точно будут фаворитами.

    В последних 5-и очных встречах против Мальты Греция 4 раза победила, забив сопернику за этот период 12 голов и 3 раза пропустила.

    Статистика для ставок

    • Греция обыграла Мальту 4 раза в последних 5-и матчах

    • Мальта пропустила 9 голов в последних 3-х матчах

    • В 3-х из 4-х последних матчах Греция пробивала тотал 2.5 больше

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Греция — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.35. Ничья оценена в 5.10, а победа Мальты — в 9.00.

    ТБ 2,5 оценивается в 1.70, а вот на ТМ 2,5 можно поставить за 2.15.

    Прогноз: Можно предположить, что Греция не оставит шансов своему сопернику.

    Ставка: Победа Греции с форой (-1.5) за 1.95.

    Прогноз: Греция точно забьет минимум пару голов.

    Ставка: Индивидуальный тотал Греции 2 больше за 1.80.

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    Мальта — Греция. 11 июня в товарищеском матче сыграют сборные Мальты и Греции. Начало встречи — в 19:00 мск. / Ставка и прогноз на матч Мальта — Греция с коэффициентом 1.95.
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