Мостовой: Если бы я хотел получать зарплату Тедеско или Абаскаля, давно бы уже тренировал

Бывший футболист сборной Россииотреагировал на слова экс-игрока «Спартака»о том, что он хочет получать большую зарплату, а не тренировать.

«Если бы я хотел получать зарплату, как Тедеско или Абаскаль, то давно бы уже тренировал и бегал из команды в команду, как это делают многие без стыда и совести.

У нас многие бегают между командами, а потом что-то рассказывают. Только я не про это. Я не из тех, кто будет прыгать на задних лапках перед теми, кто в футбол никогда не играл.

Блин, вообще не могу вспомнить этого Олега Иванова. Но в чем-то он прав. Вот и плохо, что в нашем футболе места людей, которые являются легендами российского футбола, занимают люди по объявлению.

Если бы я был в российском футболе, наш футбол от этого намного выиграл бы», — приводит слова Мостового «Чемпионат».