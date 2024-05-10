ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Матс Хумельс ЛЧ. Подвиги Хоселу и Хуммельса, крах Мбаппе, трагедия Нойера
    Все новости спорта

    Мостовой: Если бы я хотел получать зарплату Тедеско или Абаскаля, давно бы уже тренировал

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ Спартак РПЛ Футбол России
    Бывший футболист сборной России Александр Мостовой отреагировал на слова экс-игрока «Спартака» Олега Иванова о том, что он хочет получать большую зарплату, а не тренировать.

    Александр Мостовой
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Александр Мостовой

    «Если бы я хотел получать зарплату, как Тедеско или Абаскаль, то давно бы уже тренировал и бегал из команды в команду, как это делают многие без стыда и совести.

    У нас многие бегают между командами, а потом что-то рассказывают. Только я не про это. Я не из тех, кто будет прыгать на задних лапках перед теми, кто в футбол никогда не играл.

  • Карпин: Мостовой — обиженный маленький мальчик
  • Читайте по теме

    • Блин, вообще не могу вспомнить этого Олега Иванова. Но в чем-то он прав. Вот и плохо, что в нашем футболе места людей, которые являются легендами российского футбола, занимают люди по объявлению.

    Если бы я был в российском футболе, наш футбол от этого намного выиграл бы», — приводит слова Мостового «Чемпионат».

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Пора уже «Ахмату» остановиться
  • «Крылья Советов» — «Ахмат». Прогноз и ставки
  • 1.72
    •
  • «Жирона» должна завоевать три очка
  • «Алавес» — «Жирона». Прогноз и ставки
  • 2.07
    •
  • Европейцы окажутся сильнее перспективной молодежи?
  • Швеция — США. Прогноз и ставки
  • 2.32
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.58
  • Экспресс дня 10 мая
  • Сегодня в 22:00
    •  1.72
  • Прогноз на матч Крылья Советов — Ахмат
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.07
  • Прогноз на матч Алавес — Жирона
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.32
  • Прогноз на матч Швеция — США
  • Хоккей
  • Сегодня в 21:20
    •  2.53
  • Прогноз на матч Чехия — Финляндия
  • Хоккей
  • Сегодня в 21:20
    •  1.92
  • Прогноз на матч Фрозиноне — Интер
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.50
  • Прогноз на матч Балтика — Динамо
  • Футбол
  • Завтра в 21:30
    •  1.72
  • Прогноз на матч Спартак — Краснодар
  • Футбол
  • Завтра в 16:30
    •  1.93
  • Прогноз на матч Фулхэм — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Завтра в 14:30
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024Кубок Америки-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры