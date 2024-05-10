Источник: «Бавария» начала переговоры с Фликом

Мюнхенскаянамерена вернуть в клуби назначить его главным тренером.

Как сообщает авторитетный немецкий журналист Флориан Плеттенберг в соцсети, переговоры с бывшим наставником сборной Германии идут успешно.

59-летний Флик не против вернуться в «Баварию»

Напомним, он был главным тренером мюнхенцев с 2019 по 2021 год. Под его руководством «Бавария» победила в Лиге чемпионов, Суперкубке Европы, два раза выигрывал Бундеслигу и один раз Кубок Германии.

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Сейчас «Баварию» тренирует Томас Тухель, объявивший, что по окончании сезона уходит из команды.