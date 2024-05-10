Источник: «Бавария» начала переговоры с Фликом

Ханс-Дитер Флик Фото: globallookpress.com
Как сообщает авторитетный немецкий журналист Флориан Плеттенберг в соцсети, переговоры с бывшим наставником сборной Германии идут успешно.
59-летний Флик не против вернуться в «Баварию»
Напомним, он был главным тренером мюнхенцев с 2019 по 2021 год. Под его руководством «Бавария» победила в Лиге чемпионов, Суперкубке Европы, два раза выигрывал Бундеслигу и один раз Кубок Германии.
Календарь и таблица Бундеслиги
Сейчас «Баварию» тренирует Томас Тухель, объявивший, что по окончании сезона уходит из команды.