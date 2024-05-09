Холанн, вай Дейк и Исак — претенденты на звание лучшего игрока месяца в АПЛ

Эрлинг Холанн Фото: globallookpress.com
Футболисты, которые претендуют на звание лучшего в апреле в АПЛ:
- Фил Фоден («Манчестер Сити»)
- Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»)
- Александер Исак («Ньюкасл Юнайтед»)
- Мартин Эдегор («Арсенал»)
- Коул Палмер («Челси»)
- Деклан Райс («Арсенал»)
- Вирджил ван Дейк («Ливерпуль»)
- Оли Уоткинс («Астон Вилла»)
Первое место в списке лучших бомбардиров английской Премьер-лиги занимает нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн, который забил 25 голов и сделал 5 голевых передач за 28 встреч.