Холанн, вай Дейк и Исак — претенденты на звание лучшего игрока месяца в АПЛ

Стал известен список претендентов на звание лучшего игрока апреля в английской Премьер-лиге.

Футболисты, которые претендуют на звание лучшего в апреле в АПЛ:

Фил Фоден («Манчестер Сити»)

Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»)

Александер Исак («Ньюкасл Юнайтед»)

Мартин Эдегор («Арсенал»)

Коул Палмер («Челси»)

Деклан Райс («Арсенал»)

Вирджил ван Дейк («Ливерпуль»)

Оли Уоткинс («Астон Вилла»)

Первое место в списке лучших бомбардиров английской Премьер-лиги занимает нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн, который забил 25 голов и сделал 5 голевых передач за 28 встреч.