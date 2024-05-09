Фердинанд: «Бавария» брала Кейна, чтобы продолжать выигрывать трофеи, но его подвели

Экс-защитниквысказался об игре нападающегов полуфинале Лиги чемпионов с(1:2).

«Он сделал свою работу. Он забивал голы. "Бавария" брала его, чтобы продолжать выигрывать трофеи, и мне кажется, что другие подвели его больше, чем что-либо. Полагаю, у него сейчас тяжесть на сердце», — сказал Фердинанд в интервью TNT Sports.

Напомним, что по сумме 2-х встреч «Бавария» проиграла «Реалу» в 1/2 финала Лиги чемпионов (4:3). В финале турнира «сливочные» сыграют против дортмундской «Боруссии».

В нынешнем сезоне Кейн провел 12 матчей за «Баварию» в Лиге чемпионов, забил 8 голов и сделал 4 голевые передачи.