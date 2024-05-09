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    Фердинанд: «Бавария» брала Кейна, чтобы продолжать выигрывать трофеи, но его подвели

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    Экс-защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд высказался об игре нападающего «Баварии» Гарри Кейна в полуфинале Лиги чемпионов с «Реалом» (1:2).

    Гарри Кейн
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    Гарри Кейн

    «Он сделал свою работу. Он забивал голы. "Бавария" брала его, чтобы продолжать выигрывать трофеи, и мне кажется, что другие подвели его больше, чем что-либо. Полагаю, у него сейчас тяжесть на сердце», — сказал Фердинанд в интервью TNT Sports.

    Напомним, что по сумме 2-х встреч «Бавария» проиграла «Реалу» в 1/2 финала Лиги чемпионов (4:3). В финале турнира «сливочные» сыграют против дортмундской «Боруссии».

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