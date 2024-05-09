Анчелотти о камбэке в матче с «Баварией». Даже я не ожидал от «Реала» такого

Главный тренер мадридского «Реала»прокомментировал победу над(2:1) в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов.

«Это часто случалось с нами. И это случилось снова. Болельщики, которые нас подталкивают, фантастический стадион, игроки, которые никогда не перестают верить... Это просто что-то волшебное.

Мы не опустили голову в сложный момент, когда пропустили. Болельщики здорово нам помогли. Они показали, что понимают, какой сезон мы проводим. Даже я не ожидал от нас такого. Они были на высоте. И вдохновили игроков.

Хоселу целиком и полностью отражает то, что представляет собой эта команда, как она мыслит. В этом сезоне он не так много играл, но всегда был очень полезен в нужный момент. Он никогда не теряет уверенности и всегда думает о команде.

У нас было так много проблем, так много серьезных травм, не только у тех, кто выбыли из игры на длительный срок. Мы потеряли Винисиуса, Беллингема и других на приличное время, но никто об этом особо не говорил. У игроков этой команды фантастические способности и характер.

У нас был непростой отрезок после гола "Баварии", но как только пошли замены, я увидел, что свежие ноги и свежая кровь помогают. Возможно, сегодня нам было чуть проще, чем против "Манчестер Сити", ведь тогда нам надо было забить два гола. А здесь для дополнительного времени хватало и одного мяча.

Как только мы забили, я был абсолютно уверен, что забьем еще. Так и получилось. Это трудно объяснить. Это магия. Этот турнир заставляет наших игроков почувствовать что-то особенное.

Вклад Винисиуса в этом противостоянии невозможно переоценить. Немногие способны держать такую планку. Он был невероятен в первом матче и здесь сыграл потрясающе», — приводит слова Анчелотти официальный сайт УЕФА.

В финале «Реал» сыграет с дортмундской «Боруссией». Матч пройдет 1 июня в Лондоне на стадионе «Уэмбли».