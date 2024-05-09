ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Харри Кейн и Тони Кроос«Реал» — «Бавария» 2:1. Онлайн
  • 09:30
    • Анчелотти о камбэке в матче с «Баварией». Даже я не ожидал от «Реала» такого
  • 09:15
    • НБА назвала самого ценного игрока сезона-2023/2024
  • 08:40
    • «Нью-Йорк» выиграл у «Индианы» во втором матче подряд
  • 08:04
    • Тухель обвинил арбитра в поражении «Баварии» от «Реала»
  • 00:01
    • Дубль Хоселу принес «Реалу» победу над «Баварией» в полуфинале ЛЧ
    Все новости спорта

    Анчелотти о камбэке в матче с «Баварией». Даже я не ожидал от «Реала» такого

    Футбол Календарь Лиги чемпионов Прогнозы на Лигу чемпионов Реал Мадрид Бавария Лига чемпионов Футбол Испании Футбол Германии
    Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал победу над «Баварией» (2:1) в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов.

    Карло Анчелотти
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Карло Анчелотти

    «Это часто случалось с нами. И это случилось снова. Болельщики, которые нас подталкивают, фантастический стадион, игроки, которые никогда не перестают верить... Это просто что-то волшебное.

    Мы не опустили голову в сложный момент, когда пропустили. Болельщики здорово нам помогли. Они показали, что понимают, какой сезон мы проводим. Даже я не ожидал от нас такого. Они были на высоте. И вдохновили игроков.

    Хоселу целиком и полностью отражает то, что представляет собой эта команда, как она мыслит. В этом сезоне он не так много играл, но всегда был очень полезен в нужный момент. Он никогда не теряет уверенности и всегда думает о команде.

    У нас было так много проблем, так много серьезных травм, не только у тех, кто выбыли из игры на длительный срок. Мы потеряли Винисиуса, Беллингема и других на приличное время, но никто об этом особо не говорил. У игроков этой команды фантастические способности и характер.

    У нас был непростой отрезок после гола "Баварии", но как только пошли замены, я увидел, что свежие ноги и свежая кровь помогают. Возможно, сегодня нам было чуть проще, чем против "Манчестер Сити", ведь тогда нам надо было забить два гола. А здесь для дополнительного времени хватало и одного мяча.

    Как только мы забили, я был абсолютно уверен, что забьем еще. Так и получилось. Это трудно объяснить. Это магия. Этот турнир заставляет наших игроков почувствовать что-то особенное.

    Вклад Винисиуса в этом противостоянии невозможно переоценить. Немногие способны держать такую планку. Он был невероятен в первом матче и здесь сыграл потрясающе», — приводит слова Анчелотти официальный сайт УЕФА.

    В финале «Реал» сыграет с дортмундской «Боруссией». Матч пройдет 1 июня в Лондоне на стадионе «Уэмбли».

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Ждем много голов
  • «Байер» — «Рома». Прогноз и ставки
  • 1.70
    •
  • Сможет ли «Марсель» противостоять «Аталанте»?
  • «Аталанта» — «Марсель». Прогноз и ставки
  • 1.75
    •
  • «Олимпиакос» отстоит преимущество, добытое в Англии?
  • «Олимпиакос» — «Астон Вилла». Прогноз и ставки
  • 2.44
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.03
  • Экспресс дня 9 мая
  • Сегодня в 22:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Байер — Рома
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Аталанта — Марсель
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.44
  • Прогноз на матч Олимпиакос — Астон Вилла
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.07
  • Прогноз на матч Алавес — Жирона
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.72
  • Прогноз на матч Крылья Советов — Ахмат
  • Футбол
  • Завтра в 16:00
    •  2.32
  • Прогноз на матч Швеция — США
  • Хоккей
  • Завтра в 21:20
    •  2.53
  • Прогноз на матч Чехия — Финляндия
  • Хоккей
  • Завтра в 21:20
    •  1.92
  • Прогноз на матч Фрозиноне — Интер
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024Кубок Америки-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры