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    Артета назвал своего любимого футболиста

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    Наставник лондонского «Арсенала» Микель Артета рассказал, кого он считает своим любимым футболистом.

    Микаэль Лаудруп
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    Микаэль Лаудруп

    «Я бы назвал Микаэля Лаудрупа. Он играл за "Барселону", а потом перешел в "Реал". Он был похож на десятку, имел много общего с Эдегором. Очень умелый, элегантный футболист, с отличным видением поля», — цитирует Артету Arsenal Buzz.

    Лаудруп выступал как игрок за «Брондбю», «Ювентус», «Лацио», «Барселону», «Реал», «Виссел Кобе» и «Аякс».

    В качестве главного тренера он работал с «Брондбю», «Хетафе», «Мальорке», «Суонси» и катарских «Аль-Духаиле» и «Эль-Райяне». С 2007 по 2008 год тренировал московский «Спартак».

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