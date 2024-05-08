Артета назвал своего любимого футболиста

Наставник лондонского «Арсенала»рассказал, кого он считает своим любимым футболистом.

«Я бы назвал Микаэля Лаудрупа. Он играл за "Барселону", а потом перешел в "Реал". Он был похож на десятку, имел много общего с Эдегором. Очень умелый, элегантный футболист, с отличным видением поля», — цитирует Артету Arsenal Buzz.

Лаудруп выступал как игрок за «Брондбю», «Ювентус», «Лацио», «Барселону», «Реал», «Виссел Кобе» и «Аякс».

В качестве главного тренера он работал с «Брондбю», «Хетафе», «Мальорке», «Суонси» и катарских «Аль-Духаиле» и «Эль-Райяне». С 2007 по 2008 год тренировал московский «Спартак».