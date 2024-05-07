Ван Дейк: Я счастлив в «Ливерпуле»

Защитник «Ливерпуля»заявил, что не собирается покидать команду после этого сезона.

По окончании сезона 2023/24 «Ливерпуль» покинет главный тренер Юрген Клопп, возглавляющий команду с 2015 года. Имя нового наставника пока неизвестно.

«Нам предстоит переходный период. Я собираюсь быть его частью. Думаю, что клуб сосредоточен на поисках нового главного тренера — это сейчас главное. Как я уже говорил, я очень счастлив здесь, я люблю этот клуб. Он уже стал большой частью моей жизни. Это все, что я могу сказать», — приводит слова Ван Дейка BBC.

«Ливерпуль» набрал 78 очков и занимает третье место в чемпионате Англии.