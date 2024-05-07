Мюллер: «Сантьяго Бернанбеу» расположен прямо в центре Мадрида — это очаровывает

Нападающий «Баварии»высказался о домашнем стадионе мадридскогов преддверии ответной встречи в полуфинале Лиги чемпионов.

«Бавария» впервые сыграет на «Сантьяго Бернабеу» после реконструкции стадиона.

«Мне не терпится на "Бернабеу". Стадион недавно прошел реконструкцию. Что меня в нем больше всего очаровывает, так это то, что он расположен прямо в центре города. Идешь себе по улице и вдруг видишь стадион на 80 тысяч зрителей.

Футбол по-настоящему важен для Мадрида. Это видно и по таким матчам, лично меня это вдохновляет.

Очень важно, чтобы наши непоколебимые баварцы разбавили белый фон красным. Мы помним это по прошлым играм, особенно когда в 2012 году мы победили по пенальти. Наши болельщики там были, и это важный фактор», — приводит слова Мюллера пресс-служба «Баварии».

Специальный прогноз LiveSport.Ru на матч «Реал» Мадрид — «Бавария»

Первый матч между «Реалом» и «Баварией» завершился вничью 2:2. Ответная игра пройдет 8 мая в Мадриде, начало — в 22:00 мск.