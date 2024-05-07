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    Мюллер: «Сантьяго Бернанбеу» расположен прямо в центре Мадрида — это очаровывает

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    Нападающий «Баварии» Томас Мюллер высказался о домашнем стадионе мадридского «Реала» в преддверии ответной встречи в полуфинале Лиги чемпионов.

    Томас Мюллер
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    Томас Мюллер

    «Бавария» впервые сыграет на «Сантьяго Бернабеу» после реконструкции стадиона.

    «Мне не терпится на "Бернабеу". Стадион недавно прошел реконструкцию. Что меня в нем больше всего очаровывает, так это то, что он расположен прямо в центре города. Идешь себе по улице и вдруг видишь стадион на 80 тысяч зрителей.

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    • Футбол по-настоящему важен для Мадрида. Это видно и по таким матчам, лично меня это вдохновляет.

    Очень важно, чтобы наши непоколебимые баварцы разбавили белый фон красным. Мы помним это по прошлым играм, особенно когда в 2012 году мы победили по пенальти. Наши болельщики там были, и это важный фактор», — приводит слова Мюллера пресс-служба «Баварии».

    Специальный прогноз LiveSport.Ru на матч «Реал» Мадрид — «Бавария»

    Первый матч между «Реалом» и «Баварией» завершился вничью 2:2. Ответная игра пройдет 8 мая в Мадриде, начало — в 22:00 мск.

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