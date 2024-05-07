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    Карвахаль: Своими успехами «Реал» обязан Анчелотти и его штабу

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    Защитник мадридского «Реала» Даниэль Карвахаль поделился ожиданиями от ответного матча с «Баварией» в полуфинале Лиги чемпионов.

    Даниэль Карвахаль
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    Даниэль Карвахаль

    «Надеюсь, завтрашняя игра получится классной. Беспокоимся ли мы? Есть некоторое волнение, потому что мы провели несколько великолепных матчей и понимаем, что снова можем выиграть Лигу чемпионов. Мечтаем о 15-м трофее.

    Своими успехами мы преимущественно обязаны Карло Анчелотти и его тренерскому штабу. Свою роль сыграли Карим Бензема, Марко Асенсио, еще несколько игроков, покинувших клуб.

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    • Мы потеряли нескольких важных игроков из-за серьезных травм, но до сих пор играли очень хорошо и выиграли почти все», — приводит слова Карвахаля официальный сайт УЕФА.

    Специальный прогноз LiveSport.Ru на матч «Реал» Мадрид — «Бавария»

    Первый матч между «Реалом» и «Баварией» завершился вничью 2:2. Ответная игра пройдет 8 мая в Мадриде, начало — в 22:00 мск.

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