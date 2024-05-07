Карвахаль: Своими успехами «Реал» обязан Анчелотти и его штабу

Защитник мадридского «Реала»поделился ожиданиями от ответного матча св полуфинале Лиги чемпионов.

«Надеюсь, завтрашняя игра получится классной. Беспокоимся ли мы? Есть некоторое волнение, потому что мы провели несколько великолепных матчей и понимаем, что снова можем выиграть Лигу чемпионов. Мечтаем о 15-м трофее.

Своими успехами мы преимущественно обязаны Карло Анчелотти и его тренерскому штабу. Свою роль сыграли Карим Бензема, Марко Асенсио, еще несколько игроков, покинувших клуб.

Мы потеряли нескольких важных игроков из-за серьезных травм, но до сих пор играли очень хорошо и выиграли почти все», — приводит слова Карвахаля официальный сайт УЕФА.

Специальный прогноз LiveSport.Ru на матч «Реал» Мадрид — «Бавария»

Первый матч между «Реалом» и «Баварией» завершился вничью 2:2. Ответная игра пройдет 8 мая в Мадриде, начало — в 22:00 мск.