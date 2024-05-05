Ташуев: В борьбе за чемпионство еще все может развернуться в другую сторону

Российский тренердал комментарий по поводу борьбы за чемпионство в РПЛ.

«С "Краснодаром" ничего особенного не произошло. Это футбол. В этом году лига очень интересная. Все команды отбирают очки у топ-клубов. Мой "Факел" практически у всех топов отнял очки. Так что в таком результате "Краснодара" ничего особенного нет.

Эти очки нужны были "Ахмату", а у них и команда сама по себе сильная. Состав даже сильнее, чем в прошлом году, когда они заняли пятое место. Ничего необычного не произошло.

Для "Краснодара" идет борьба за место под солнцем. Я бы не говорил, что что-то случилось. Может, наоборот произошло что-то хорошее для них. Это поражение рассматривают негативно, но если сравнить с прошлогодним местом, то это не так. Они до сих пор борются за чемпионство. Наоборот — все хорошо у них. Команда сражается.

А с чемпионством пока не ясно. "Зенит" играет с "Факелом", которому некуда отступать. Тем более, поле сложноватое в Воронеже — оно медленное, а значит "Зениту" будет труднее вскрывать оборону. Очки у "Краснодара" и "Зенита" сейчас равные. Все еще впереди — у одних три тура, у других — четыре. Сезон будет держать в напряжении до конца. Еще все может развернуться в другую сторону. "Краснодар", например, все матчи выиграет, а "Зенит" потеряет очки. И все — "Краснодар" чемпион», — цитирует Ташуева Sport24.

Сейчас «Краснодар» с 50 очками идет на 2-м месте в РПЛ. Столько же очков у лидирующего «Зенита».