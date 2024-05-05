«Осасуна» — «Бетис»: счет матча 0:2, обзор голов

В матче 34-го тура ла лигина выезде обыгралсо счетом 2:0.

Авторами точных ударов в этой игре стали Айозе Перес и Пабло Форналс.

Отметим, что Хон Монкайола из «Осасуны» был удален уже на 26-й минуте и команда играла в меньшинстве полтора тайма.

Футбол. Испания. Примера Осасуна — Бетис 0:2 Голы: 0:1 Айосе Перес (41'), 0:2 Пабло Форнальс (45 + 3') Осасуна: Серхио Эррера, Хесус Аресо (Хуан Крус, 82'), Алехандро Катена, Хорхе Эррандо, Хоан Мохика, Хон Монкайола, Икер Муньос (Xabi Huarte, 82'), Пабло Ибаньес (Лукас Торро, 66'), Рубен Пенья, Рауль Гарсия (Хосе Арнаис, 66'), Рубен Гарсия Бетис: Руи Силва, Хуан Миранда (Абнер Винисиус, 46'), Шади Риад, Херман Песселья (Сократис Папастатопулос, 62'), Юссуф Сабали, Пабло Форнальс (Вилльям Карвалью, 74'), Родригес Гидо, Виллиан Жозе, Айосе Перес, Набиль Фекир (Эз Абде, 86'), Johnny Cardoso (Родриго Эрнандес, 74') Предупреждения: Гарсия Унай Лугеа (25'), Хуан Миранда (38'), Рауль Гарсия (42'), Руи Силва (86') Удаления: Хон Монкайола (26'), Jagoba Arrasate (42')

Календарь и таблица испанской Примеры

Таким образом, «Бетис» набрал 52 очка и занимает 7-е место в таблице чемпионата Испании. «Осасуна» с 39 баллами занимает 11-ю строчку.