19:30Краснодар — АхматОнлайн
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    РПЛ. «Краснодар» примет «Ахмат», «Динамо» сразится с «Сочи», «Зенит» отправится в гости к «Факелу»

    Результаты матчей 27-го тура российской Премьер-лиги

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    Матчи 27-го тура чемпионата России пройдут с 4 по 6 мая.

    «Оренбург» — «Крылья Советов» 2:1

    В 27-м туре чемпионата России «Оренбург» принимал «Крылья Советов». Хозяева выиграли встречу со счетом 2:1.

    У «Оренбурга» точными ударами отметились Матиас Перес и Дмитрий Воробьев.

    В составе гостей гол забил Амар Рахманович.

    Футбол. Россия. Премьер-лига
    Оренбург — Крылья Советов 2:1
    Голы: 1:0 Матиас Перес (пенальти) (24'), 1:1 Амар Рахманович (53'), 2:1 Дмитрий Воробьёв (67') Оренбург: Николай Сысуев, Арсен Адамов, Матиас Перес, Данила Хотулёв, Лео Гогличидз, Габриэль Флорентин, Иван Башич, Дмитрий Воробьёв, Брайан Мансилья, Ghorbani M., Thompson J. Крылья Советов: Иван Ломаев, Николай Рассказов, Александр Солдатенков, Юрий Горшков, Фернандо Костанца, Илья Гапонов, Сергей Бабкин, Амар Рахманович, Никита Салтыков, Владислав Шитов, Orozco F. Предупреждения: Ghorbani M. (11'), Orozco F. (56'), Николай Рассказов (90')

    «Оренбург» набрал 29 очков и поднялся на 11-е место в таблице.

    Календарь и таблица РПЛ

    «Крылья Советов» с 40 баллами идут шестыми.

    «Краснодар» — «Ахмат»

    4 мая, суббота, 19:30 мск

    «Динамо» Москва — «Сочи»

    5 мая, воскресенье, 16:30 мск

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    «Факел» — «Зенит»

    6 мая, понедельник, 18:00 мск

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