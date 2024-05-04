РПЛ. «Краснодар» примет «Ахмат», «Динамо» сразится с «Сочи», «Зенит» отправится в гости к «Факелу»

«Оренбург» — «Крылья Советов» 2:1
В 27-м туре чемпионата России «Оренбург» принимал «Крылья Советов». Хозяева выиграли встречу со счетом 2:1.
У «Оренбурга» точными ударами отметились Матиас Перес и Дмитрий Воробьев.
В составе гостей гол забил Амар Рахманович.
Футбол. Россия. Премьер-лига
Оренбург — Крылья Советов 2:1
Голы: 1:0 Матиас Перес (пенальти) (24'), 1:1 Амар Рахманович (53'), 2:1 Дмитрий Воробьёв (67') Оренбург: Николай Сысуев, Арсен Адамов, Матиас Перес, Данила Хотулёв, Лео Гогличидз, Габриэль Флорентин, Иван Башич, Дмитрий Воробьёв, Брайан Мансилья, Ghorbani M., Thompson J. Крылья Советов: Иван Ломаев, Николай Рассказов, Александр Солдатенков, Юрий Горшков, Фернандо Костанца, Илья Гапонов, Сергей Бабкин, Амар Рахманович, Никита Салтыков, Владислав Шитов, Orozco F. Предупреждения: Ghorbani M. (11'), Orozco F. (56'), Николай Рассказов (90')
«Оренбург» набрал 29 очков и поднялся на 11-е место в таблице.
«Крылья Советов» с 40 баллами идут шестыми.
«Краснодар» — «Ахмат»
4 мая, суббота, 19:30 мск
«Динамо» Москва — «Сочи»
5 мая, воскресенье, 16:30 мск
«Пари НН» — «Спартак»
5 мая, воскресенье, 19:00 мск
«Урал» — «Балтика»
6 мая, понедельник, 15:45 мск
«Факел» — «Зенит»
6 мая, понедельник, 18:00 мск
«Локомотив» — «Ростов»
6 мая, понедельник, 20:30 мск