«Ноттингем Форест» одолел «Шеффилд» в матче АПЛ

Обзор матчей 36-го тура английской Премьер-лиги.

В одной из встреч «Ноттингем Форест» обыграл «Шеффилд Юнайтед» со счетом 3:1.

В составе «красных» дублем отметился Каллум Хадсон-Одои, который забил свои голы на 27-й и 65-й минутах встречи. Еще 1 гол записал на свой счет Райан Йейтс на 51-й минуте.

Единственный гол в составе «Шеффилда» забил Бен Бреретон на 17-й минуте с пенальти.

Футбол. Англия. Премьер-лига Шеффилд Юнайтед — Ноттингем Форест 1:3 Голы: 1:0 Бен Бреретон (пенальти) (17'), 1:1 Каллум Хадсон-Одои (27'), 1:2 Райан Йейтс (51'), 1:3 Каллум Хадсон-Одои (65') Шеффилд Юнайтед: Уэс Фодерингем, Остон Трасти, Анель Ахмедходжич, Джек Робинсон, Джейден Богл, Густаво Хамер, Оливер Арбластер, Андре Брукс (James McAtee, 66'), Бен Осборн, Бен Бреретон, Кэмерон Арчер (V.Souza, 74') Ноттингем Форест: Матц Зельс, Мурилло, Вийи Боли, Гонсало Монтьель (Харри Тоффоло, 83'), Каллум Хадсон-Одои (Николас Домингес, 90'), Морган Гиббз-Уайт, Данило Оливейра, Райан Йейтс, Ола Эйна, Крис Вуд (Тайво Авонийи, 90'), Энтони Эланга (Мусса Ньякат, 67') Предупреждения: Гонсало Монтьель (16'), Анель Ахмедходжич (75'), Анель Ахмедходжич (90 + 6')

После этого матча «Ноттингем Форест» занимает 17-е место в таблице АПЛ с 29-ю очками в активе. «Шеффилд Юнайтед» — на 20-й позиции (16 баллов).

В параллельном матче «Брентфорд» сыграл вничью с «Фулхэмом» (0:0). Команды нанесли по 3 удара в створ ворот.

Футбол. Англия. Премьер-лига Брентфорд — Фулхэм 0:0 Брентфорд: Марк Флеккен, Кристоффер Аер (Мадс Роэрслев, 45'), Нэйтан Коллинз, Этан Пиннок, Серхио Регилон, Миккель Дамсгор (Кевин Шаде, 82'), Кристиан Нергор (Фрэнк Аниика, 82'), Витали Янельт (Yehor Yarmoliuk, 66'), Брайан Мбемо, Айван Тони, Кин Льюис-Поттер (Йоан Висса, 66') Фулхэм: Бернд Лено, Энтони Робинсон, Кэлвин Бейсси, Исса Диоп, Тимоти Кастань, Андреас Перейра (Бобби Декордова-Рид, 75'), Саша Лукич (Томас Кейрни, 76'), Жоау Палинья, Родриго Мунис (Рауль Хименес, 64'), Виллиан (Адама Траоре, 64'), Алекс Айуоби (Гарри Уилсон, 90') Предупреждения: Серхио Регилон (67'), Кэлвин Бейсси (89')

«Брентфорд» занимает 16-е место в таблице АПЛ с 36-ю очками в активе. «Фулхэм» — на 12-й позиции (44).