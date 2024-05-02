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    Сунесс: Салах — самый эгоистичный игрок, что я видел

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    Шотландский футболист, тренер и комментатор Грэм Сунесс высказался о конфликте Мохамеда Салаха с Юргеном Клоппом.

    Грэм Сунесс
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    Грэм Сунесс

    «Считаю, что Мохамед Салах покинет "Ливерпуль". Он великолепно проявил себя в этом клубе, но если он перейдет в саудовскую лигу, то станет главной звездой в той части света.

    Он, несомненно, очень высокого мнения о себе, он разозлился из-за того, что не попал в стартовый состав на игру с "Вест Хэмом". Думаю, ситуация с Юргеном Клоппом была реакцией на то, что Мохамеда выпускают за 10 минут до конца матча, в этом конфликте дело было в большей степени в Салахе, чем в Клоппе.

    Салах — самый эгоистичный игрок, что я когда-либо видел. Даже в прошлых матчах он никогда не бывал доволен заменой. Именно этого вы и хотите от своих игроков: если меняешь их после двух голов, им должно хотеться остаться и забить третий. Когда в команде еще был Садьо Мане, они постоянно ссорились», — цитирует Сунесса Daily Mail.

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