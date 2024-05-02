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    Рангник объяснил отказ возглавить «Баварию»

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    Главный тренер сборной Австрии Ральф Рангник рассказал, почему отказался от возможности занять аналогичный пост в «Баварии».

    Ральф Рангник
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    Ральф Рангник

    «Я всем сердцем посвящен работе в сборной Австрии. Мне очень нравится эта работа, и я полон решимости успешно продолжать выбранный нами путь.

    Я хотел бы особо подчеркнуть, что это не отказ "Баварии", а скорее решение на благо моей команды и ради наших общих целей.

    Мы полностью сосредоточены на чемпионате Европы. Мы сделаем все возможное, чтобы пройти как можно дальше!», — сказал 65-летний специалист, слова которого передает пресс-служба Австрийского футбольного союза.

    Сборная Австрии под руководством Рангника вышла в финальную часть Евро-2024. На групповом этапе австрийцы сыграют со сборными Франции, Нидерландов и Польши.

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    • Напомним, Рангник с 6 июля по 28 ноября 2021 года занимал должность управляющего директора в «Локомотиве».

    Ранее «Бавария» не смогла договориться с Хаби Алонсо, который решил остаться в «Байере», и с главным тренером сборной Германии Юлианом Нагельсманном.

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