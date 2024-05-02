Рангник объяснил отказ возглавить «Баварию»

Главный тренер сборной Австриирассказал, почему отказался от возможности занять аналогичный пост в

«Я всем сердцем посвящен работе в сборной Австрии. Мне очень нравится эта работа, и я полон решимости успешно продолжать выбранный нами путь.

Я хотел бы особо подчеркнуть, что это не отказ "Баварии", а скорее решение на благо моей команды и ради наших общих целей.

Мы полностью сосредоточены на чемпионате Европы. Мы сделаем все возможное, чтобы пройти как можно дальше!», — сказал 65-летний специалист, слова которого передает пресс-служба Австрийского футбольного союза.

Сборная Австрии под руководством Рангника вышла в финальную часть Евро-2024. На групповом этапе австрийцы сыграют со сборными Франции, Нидерландов и Польши.

Напомним, Рангник с 6 июля по 28 ноября 2021 года занимал должность управляющего директора в «Локомотиве».

Ранее «Бавария» не смогла договориться с Хаби Алонсо, который решил остаться в «Байере», и с главным тренером сборной Германии Юлианом Нагельсманном.