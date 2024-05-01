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    Тухель раскритиковал игру Ким Мин Джэ в матче против «Реала»

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    Главный тренер «Баварии» Томас Тухель остался недоволен игрой защитника своей команды Ким Мин Джэ в 1-м матче 1/2 финала Лиги чемпионов с «Реалом» (2:2) .

    Ким Мин Джэ
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    Ким Мин Джэ

    «Он дважды был слишком "жаден". Он слишком рано сделал первое движение против Винисиуса Жуниора в ситуации с первым голом, и Тони Кроос подловил его своим пасом. Он гадал и действовал слишком агрессивно.

    Второй гол — к сожалению, это была ещё одна ошибка. У нас было численное преимущество, пять против двух. Не было необходимости так агрессивно защищаться против Родриго. В тот момент, когда Эрик (Дайер) собирался помочь, Ким сбил Родриго. К сожалению, учитывая качества соперника, эти ошибки наказываются», — приводит слова Тухеля ESPN.

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