Тухель раскритиковал игру Ким Мин Джэ в матче против «Реала»

Главный тренеростался недоволен игрой защитника своей командыв 1-м матче 1/2 финала Лиги чемпионов с(2:2) .

«Он дважды был слишком "жаден". Он слишком рано сделал первое движение против Винисиуса Жуниора в ситуации с первым голом, и Тони Кроос подловил его своим пасом. Он гадал и действовал слишком агрессивно.

Второй гол — к сожалению, это была ещё одна ошибка. У нас было численное преимущество, пять против двух. Не было необходимости так агрессивно защищаться против Родриго. В тот момент, когда Эрик (Дайер) собирался помочь, Ким сбил Родриго. К сожалению, учитывая качества соперника, эти ошибки наказываются», — приводит слова Тухеля ESPN.

Ответная игра между «Реалом» и «Баварией» состоится 8-го мая в 22:00 мск. Матч пройдет в Мадриде (Испания).