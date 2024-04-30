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    Терзич о противостоянии с ПСЖ: У нас есть план, будут две закрытые игры

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    Главный тренер дортмундской «Боруссии» Эдин Терзич заявил, что «шмели» способны навредить ПСЖ в матчах полуфинала Лиги чемпионов.

    Эдин Терзич
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    Эдин Терзич

    «На групповом этапе мы увидели совсем другую игру против ПСЖ на нашем стадионе. Это был очень открытый матч, в котором мы были чуть ближе к победе. Парижане сейчас находятся на пике своей формы, и мы должны показать себя лучше, чем тогда. Мы уверены, что покажем, что стали сильнее.

    Остановить ПСЖ нелегко. Думаю, каждый соперник стремится помешать Килиану Мбаппе, но это не всегда срабатывает. Мы должны готовиться ко всему. Хорошо то, что мы уже многое пережили. Мы заслужили этот путь, пройдя через сложных соперников. Мы не должны слишком усердствовать, но мы должны быть уверены в своих силах. У нас есть план, как им навредить. Это будут две закрытые игры», — сказал Терзич на пресс-конференции.

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