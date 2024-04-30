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    Невилл: Салаху на руку, что Клопп уходит

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    Экс-защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл поделился мыслями об инциденте в матче 35-го тура АПЛ между «Ливерпулем» и «Вест Хэмом» (2:2).

    Мохамед Салах
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    Мохамед Салах

    Форвард красных Мохамед Салах вступил в словесную перепалку с главным тренером своей команды Юргеном Клоппом, готовясь к выходу на замену.

    «Неприятно, когда видишь такое между потрясающим менеджером и потрясающим игроком. У меня такое было в "Манчестер Юнайтед" несколько раз.

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    Есть только один победитель, но проблема в том, что тренер уходит, что немного на руку Мохамеду Салаху. Думаю, если это будет продолжаться до конца сезона, то возникнет небольшая проблема. Две большие личности и два характера», — приводит слова Невилла Sky Sports.

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