Невилл: Салаху на руку, что Клопп уходит

Экс-защитник «Манчестер Юнайтед»поделился мыслями об инциденте в матче 35-го тура АПЛ между «Ливерпулем» и «Вест Хэмом» (2:2).

Форвард красных Мохамед Салах вступил в словесную перепалку с главным тренером своей команды Юргеном Клоппом, готовясь к выходу на замену.

«Неприятно, когда видишь такое между потрясающим менеджером и потрясающим игроком. У меня такое было в "Манчестер Юнайтед" несколько раз.

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Есть только один победитель, но проблема в том, что тренер уходит, что немного на руку Мохамеду Салаху. Думаю, если это будет продолжаться до конца сезона, то возникнет небольшая проблема. Две большие личности и два характера», — приводит слова Невилла Sky Sports.