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    Руководство «Спартака» не назначит Слишковича полноценным главным тренером

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    Руководство «Спартака» не рассматривает исполняющего обязанности главного тренера Владимира Слишковича как кандидата на пост полноценного руководителя команды, но он может остаться в тренерском штабе московского футбольного клуба. Об этом сообщает «РИА Новости Спорт».

    Владимир Слишкович
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    Владимир Слишкович

    «Несмотря на беспроигрышную серию из четырёх матчей в чемпионате и Кубке России в статусе исполняющего обязанности, кандидатура Владимира Слишковича на пост главного тренера "Спартака" не рассматривается.

    Выбор главного тренера совет директоров отдаёт на откуп спортивному директору Томашу Амаралу», — приводит слова неназванного источника «РИА Новости Спорт».

    Календарь и таблица РПЛ

    Красно-белые занимают четвёртое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 42 очка по результатам 26 игр.

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