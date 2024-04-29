Руководство «Спартака» не назначит Слишковича полноценным главным тренером

Владимир Слишкович Фото: globallookpress.com
«Несмотря на беспроигрышную серию из четырёх матчей в чемпионате и Кубке России в статусе исполняющего обязанности, кандидатура Владимира Слишковича на пост главного тренера "Спартака" не рассматривается.
Выбор главного тренера совет директоров отдаёт на откуп спортивному директору Томашу Амаралу», — приводит слова неназванного источника «РИА Новости Спорт».
Красно-белые занимают четвёртое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 42 очка по результатам 26 игр.