Руководство «Спартака» не назначит Слишковича полноценным главным тренером

Руководство «Спартака» не рассматривает исполняющего обязанности главного тренеракак кандидата на пост полноценного руководителя команды, но он может остаться в тренерском штабе московского футбольного клуба. Об этом сообщает «РИА Новости Спорт».

«Несмотря на беспроигрышную серию из четырёх матчей в чемпионате и Кубке России в статусе исполняющего обязанности, кандидатура Владимира Слишковича на пост главного тренера "Спартака" не рассматривается.

Выбор главного тренера совет директоров отдаёт на откуп спортивному директору Томашу Амаралу», — приводит слова неназванного источника «РИА Новости Спорт».

Календарь и таблица РПЛ

Красно-белые занимают четвёртое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 42 очка по результатам 26 игр.